Einde aan Leidse lockdownliefde: Burt en Beau 'uit elkaar'

'We hebben negen dagen een super intens date gehad', stelt Burt van Dinter in de nieuwste aflevering van Lockdown Liefde op YouTube. 'Tijdens een gesprek, mede naar aanleiding van vragen over vlinders en of we al hebben gezoend, zijn we open en eerlijk naar elkaar geweest over het feit dat een liefdesrelatie er waarschijnlijk niet in zit.'

De twee zijn het er wel over eens dat het experiment geslaagd is. 'Dit is ook een uitkomst', aldus Burt.

Als reden voor de vroegtijdige ontknoping geeft Beau aan vooral de spanning van de ontdekkingstocht te missen. ‘Het is een andere manier van daten. Normaal kijk je uit naar je eerste date, tweede date. Dan ben je aan het ontdekken: wat is er tussen ons. Nu leef je al snel samen als huisgenoten.’

Speciale band

Volgens Burt hebben beiden er wel een speciale band aan over gehouden. ‘Het is niet ideaal maar wel super leuk. Je bent met iemand in het diepe gesprongen. Het was leuk om het op deze manier een keer te proberen. Je leert elkaar wel goed kennen.’

Burt en Beau verbleven negen dagen in hartje Leiden bij Burt thuis. Er ging een online koffiedate aan vooraf, het klikte meteen. Beau pakte daarop haar koffer en trok in bij Burt in de Leidse binnenstad. Burt bedacht deze lockdown date met bijbehorende Youtube-serie omdat singles in coronatijd lastig kunnen daten.

