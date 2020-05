Totaal tachtig aanhoudingen bij demonstratie in Den Haag: 'Je zin doordrijven brengt ons in gevaar'

De demonstratie was niet aangemeld, maar mocht van burgemeester Remkes doorgaan op de als iedereen zich aan de aanwijzingen van de politie hield. Ook moesten ze minimaal 1,5 meter afstand houden. Er waren rond de 300 demonstranten aanwezig.

Een groep demonstranten besloot toch richting de binnenstad te gaan. Ze hielden zich niet aan de richtlijnen en de sfeer werd grimmig. De ME kwam daarom in actie om het protest te beëindigen. Iedereen die niet vertrok werd aangehouden en met bussen van de HTM afgevoerd. De aanhoudingen verliepen volgens de gemeente 'hoofdzakelijk geweldloos'.

'Zin doordrijven brengt ons in gevaar'

Burgemeester Remkes laat in een reactie weten dat demonstreren zeker nog mogelijk is in deze tijd. 'Ook nu er beperkingen gelden om de verspreiding van corona tegen te gaan, is het mogelijk om op kleine schaal te demonstreren. Daarbij moet men zich wel aan de aanwijzingen houden.'

'Ongebreideld je eigen zin doordrijven brengt de veiligheid en gezondheid van ons allemaal in gevaar. Dat is onacceptabel en dan treden we op.'

Stoepkrijt

In de ochtend waren op verschillende plekken in de stad al teksten met stoepkrijt geschreven als protest tegen de coronamaatregelen. Wie er achter die actie zit is niet bekend.

Onlangs was er op het Plein in Den Haag ook een demonstratie van tientallen mensen tegen de lockdown.