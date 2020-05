HTM laat bussen en trams vanaf maandag vaker rijden om drukte tegen te gaan

Het Haagse vervoersbedrijf HTM laat de meeste bussen en trams met ingang van maandag 11 mei structureel vier keer per uur rijden. Voor tramlijnen 6 en 9 wordt dit vijf keer per uur en voor bus 25 acht keer per uur.

De afgelopen weken heeft de HTM het aantal reizigers nauwlettend gemonitord en op diverse tram- en buslijnen al extra ritten in de dienstregeling opgenomen. De HTM constateert echter dat steeds meer mensen gebruik maken van tram of bus in de Haagse regio. Dat is merkbaar in alle bussen en trams die HTM nu inzet.

Omdat het belangrijk is dat mensen - vanwege de coronavoorschriften - voldoende afstand houden van elkaar in de voertuigen is besloten de frequentie waarmee de meeste bussen en trams rijden structureel op te schroeven.

Richtlijnen in acht nemen

Bussen en trams blijven stoppen bij iedere halte. Deuren worden automatisch geopend en gesloten. Het gebruik van stop- en deurknoppen is dan ook niet nodig. De voorste deuren van bus en roodbeige trams blijven gesloten. Reizigers moeten in- en uitstappen via de overige deuren.

HTM verzoekt iedereen die meereist met bus of tram de richtlijnen van de Rijksoverheid in acht te nemen. Wie met het ov reist wordt gevraagd afstand van elkaar te houden. Wie gezondheidsklachten heeft - al zijn ze licht - wordt verzocht thuis te blijven.

Onderzoek

De HTM onderzoekt wat het bedrijf nog meer kan doen om goed te functioneren in de anderhalvemetermaatschappij. Een van de opties is om chauffeurs in de toekomst zelf in de gaten te laten houden of iedereen genoeg afstand houdt en desnoods mensen te verzoeken de tram of bus uit te gaan. Bij eventuele problemen zou de bestuurder dan extra handhavers of zelfs de politie kunnen waarschuwen.

De HTM benadrukt dat het gaat om plannen. Er is nog niets definitief en alles wordt nog onderzocht. Ook is nog niet duidelijk wanneer deze nieuwe werkwijze, in wat voor vorm dan ook, zou moeten ingaan.