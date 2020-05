Hagenaar raakt ruim 1000 euro kwijt na babbeltruc bij parkeerautomaat

Het behulpzaam kopen van een parkeerkaartje voor een ander is een 60-jarige man uit Den Haag duur komen te staan: nadat zijn pincode is afgekeken en zijn pinpas gestolen, is er ruim 1000 euro van zijn rekening gehaald. De man die dat geld uitgeeft, is op verschillende plekken gefilmd.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 5 mei. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het slachtoffer fietst op dinsdagmiddag 4 februari door de Van Dijckstraat in Den Haag, als hij wordt geroepen door een man die bij een parkeerautomaat staat. Hij vraagt in het Engels of hij hem kan helpen bij het kopen van een parkeerkaartje.

Bij de automaat kan alleen gepind worden, en de man heeft alleen cash geld bij zich. Hij vraagt dus of de man het bedrag kan pinnen, waarna hij het bedrag meteen contant terugkrijgt. Het slachtoffer besluit om de man te helpen en pint het bedrag voor hem.

Pincode afgekeken

Op het moment dat hij zijn pincode intoetst, valt het hem op dat de man over zijn schouder meekijkt. Maar de 60-jarige man breekt de transactie niet af. Daarna zegt de man dat er iets niet goed is gegaan, zodat het slachtoffer opnieuw moet pinnen. Ook nu kijkt de man over zijn schouder mee.

Daarna lukt het de man om de pinpas van het slachtoffer te stelen. Meneer heeft dit niet in de gaten en fietst verder. Pas thuis ontdekt hij dat er op verschillende plekken in Den Haag is afgerekend met zijn pas: onder andere bij een supermarkt aan de Prinsegracht en bij parfumerie Ici Paris XL. In totaal is er ruim 1000 euro van zijn rekening verdwenen.

Beelden van verdachte

De man die de aankopen doet, is duidelijk in beeld. Hij wordt geschat tussen de 40 en 45 jaar oud en is 1,70 à 1,75 meter lang. Hij heeft grijzend haar, net als zijn baard en snor en draagt een opvallende pet. Het slachtoffer heeft de beelden ook gezien en heeft de man herkend als de man die hem aansprak bij de parkeerautomaat.

Herkent u de man?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem