Getuige zag twee personen wegrennen na brandstichting zendmast

Een getuige heeft in de nacht van zondag op maandag twee personen zien wegrennen na de brandstichting in de zendmast aan de Jaap Edenweg in Den Haag. De politie is op zoek naar meer getuigen van dat incident, en van het in brand steken van een zendmast aan de Laan van Poot. Ook camerabeelden waar mogelijk verdachten op staan, zijn welkom.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 5 mei. Meer zaken zijn hier te vinden.

De eerste brand brak uit in de nacht van 3 op 4 mei rond 1.30 uur aan de Jaap Edenweg, vlakbij de Uithof. Het vuur woedde in een C2000-zendmast, die wordt gebruikt voor de communicatie tussen hulpdiensten. Veertig minuten later, om 2.10 uur, werd een particuliere zendmast aan de Laan van Poot in brand gestoken. In beide gevallen wist de brandweer het vuur snel te blussen.

'We onderzoeken of er sprake is van een verband, want er zijn natuurlijk meer branden bij zendmasten in het land geweest, zoals onlangs nog in Waddinxveen. We willen heel graag weten of er getuigen zijn die iets hebben gezien rond de Jaap Edenweg en de Laan van Poot rond de tijdstippen dat er brand is gesticht', zegt de politie. Door een getuige is gezien dat er twee personen wegrenden vanaf de zendmast aan de Jaap Edenweg.

Camerabeelden

Daarnaast komt de recherche graag in contact met mensen die bewakingscamera’s hebben in de buurt van de zendmasten. 'Mogelijk zijn daar verdachten op te zien rond die tijdstippen. Dus check even je camerasysteem en neem contact met ons op', zegt de politie.

