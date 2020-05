Harde trap in gezicht zorgt ervoor dat overvallers snel vertrekken

Vier overvallers die toesloegen bij een echtpaar van 63 en 69 jaar uit Leiden, zijn snel nadat ze binnenkwamen alweer vertrokken, zonder buit. De vrouw des huizes heeft één van de mannen een harde trap in zijn gezicht gegeven. De politie komt graag in contact met mensen die meer weten of iets hebben gezien van de overval.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 5 mei. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het echtpaar woont aan de Joke Smitstraat in de Leidse wijk Stevenshof. Op maandagavond 2 maart rond 23.30 uur zit de man nog tv te kijken in de woonkamer, terwijl de vrouw boven bezig is om naar bed te gaan. Als er wordt aangebeld, doet de man de deur open.

Het is meteen foute boel. Hij wordt hardhandig naar binnen geduwd door een man met een mes. Het slachtoffer valt op de grond en de man met het mes gaat meteen boven op hem zitten. Op dat moment stappen drie anderen over hem heen, de woning binnen.

Trap in gezicht

De vrouw hoort vanaf de eerste verdieping dat er iets aan de hand is en loopt naar de trap. Op dat moment komt één van de overvallers naar boven. Mevrouw zet het op een gillen en geeft de overvaller een trap in zijn gezicht. Dat zorgt ervoor dat ze er snel vandoor gaan, zonder iets mee te nemen. Ze vluchten richting de Mina Krusemanstraat.

Er zijn summiere signalementen bekend van twee van de vier overvallers. De eerste is een man van 16 tot 24 jaar oud en 1,75 tot 1,80 meter lang. Hij heeft een normaal postuur en droeg een donkerblauwe winterjas tot over de heupen met een capuchon. De tweede overvaller is rond de 16 jaar oud, heeft een donkere huidskleur, een tenger postuur. Hij droeg donkere kleding en heeft een opvallend brede neus en donkere ogen.

Motief onbekend

De bewoners va het huis hebben doodsangsten uitgestaan en hebben geen idee waarom juist zij werden overvallen . Er valt niets te halen en ze hebben ook met niemand ruzie of andere problemen. De politie hoopt dat er mensen zijn met informatie.

Misschien heeft u wel iemand horen praten over deze overval, of is het opgevallen dat er iemand na 2 maart ineens onverklaarbare verwondingen aan zijn gezicht had. Heeft u hen gezien of kunt u de politie op een andere manier helpen, neem dan contact op.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem