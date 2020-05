Oranje tulp gedoopt ter ere van Engelandvaarders: 'We zijn hen zoveel dank verschuldigd'

In Noordwijk is dinsdag een tulp gedoopt ter eerbetoon aan alle Engelandvaarders, de mannen en vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog uit bezet Nederland ontsnapten en vanuit Engeland de strijd tegen nazi-Duitsland en Japan voortzetten. Dat gebeurde in Museum Engelandvaarders, en de naam van de —oranje — tulp laat zich dan ook raden: 'De Engelandvaarder'.

'Wij zijn zoveel dank verschuldigd aan alle Engelandvaarders waarvan velen de hoogste prijs hebben moeten betalen en willen hen ook op deze manier eren, juist in dit bijzondere jaar van 75 jaar bevrijding', aldus voorzitter Jaap Rosen Jacobson van Museum Engelandvaarders.

De tulpdoop vond, gezien de huidige omstandigheden, in een klein comité plaats. De burgemeester van Noordwijk, Wendy Verkleij was wel aanwezig. 'Ik vind het een hele eer dat ik aanwezig was. Omdat we dit jaar 75 jaar vrijheid vieren. Een bijzonder moment waar we in deze onwerkelijke tijden toch op gepaste wijze bij stil willen staan.'

Uniek en bijzonder

De tulp is oranje van kleur en staat voor de loyaliteit van de Engelandvaarders, die het koningshuis achterna reisden. Deze tulp, een Triump-tulp die 25 jaar geleden is gekruist, heeft volgens het museum 'een zeer stevig openstaand blad, is donker van kleur en de bloemvorm is rond met een geel hart. Dat is wat deze tulp zo uniek en bijzonder maakt.'

Volgens vice-voorzitter van het museum Paul Barteling, wiens vader Engelandvaarder was, kan een tulp helpen bij het doorvertellen van de verhalen over de oorlog. 'Tulpen zijn een symbool voor Nederland en worden overal verspreid. Zo kan de tulp ook een symbool worden van de Engelandvaarders en wat zij hebben betekend voor de vrijheid, dat mag je nooit vergeten.' Wat Barteling zelf herinnert aan de verhalen van zijn vader is 'doorzetten en initiatief tonen, maar je moet ook geluk hebben. Want dat is wel nodig bij zo'n tocht'.

Luister hier naar het gesprek dat Paul Barteling voerde met verslaggever Willem van Zuilen