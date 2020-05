Geen zomervakantie, wél het water op: bootverkopers hebben het razend druk

Aanvankelijk waren bootverkopers bang voor een teruglopende omzet door de coronacrisis, maar het omgekeerde is nu het geval. Bij Verschuur Watersport is de levertijd voor een nieuwe boot nu opgelopen tot zeven weken. 'Mensen willen er toch op uit, ze willen hun vrijheid vieren en niet in de tuin zitten, dat zijn ze spuugzat', vertelt Yoney Verschuur. 'Maar ze kunnen wel het water op, en daar is ook nog de ruimte om een beetje afstand te houden.'

Een stel uit Rotterdam met een boot in de buurt van het Braassemermeer bevestigt dat: 'Normaal gaan we lekker de stad in, naar cafés en op terrasjes zitten. Nu is dit ons terras.' Ook een andere booteigenaar beaamt dat haar zomervakantie zal bestaan uit ronddobberen op het water. 'Dan gaan we lekker naar Zeeland, ook met onze vrienden. Heerlijk.'

NOS ging langs in Rijnsaterwoude: