Moord op bestelling, volg hier de zitting in het Caloh Wagohproces

Het omvangrijke liquidatieproces Eris, dat zich richt op motorclub Caloh Wagoh gaat woensdag verder. Een van de hoofdverdachte is Delano R. uit Den Haag. De groep zou, in wisselende samenstelling, moorden hebben gepleegd voor meerdere opdrachtgevers onder wie de bekende crimineel Ridouan T. Het proces draait inmiddels om elf moordopdrachten, waarvan er vijf zijn gelukt. Volg hier de tweets van verslaggever Miranda van Dam vanuit de rechtbank.

'Moord op bestelling', zei het Openbaar Ministerie (OM) eerder. Een van die moorden was op een parkeerplaats in Wateringse Veld in 2017. Hierbij kwam de 39-jarige Farid Souhali om het leven. Hij werd Tweede Paasdag doodgeschoten op het parkeerterrein aan de Sylvain Poonsstraat. De politie trof hem laat op de avond dood aan in zijn auto.

Vorige maand werden in de zaak nog twee mannen uit Den Haag aangehouden voor betrokkenheid bij de moord van een Belgische zakenman. Ze zouden volgens justitie de moord hebben gepleegd in 2017 in Spijkenisse. Het gaat om een 33-jarige en een 49-jarige man. Laatstgenoemde werd aangehouden in zijn cel. Hij was al eerder aangehouden vanwege betrokkenheid bij de beschieting van een huis in Doorn. De andere verdachte was tijdelijk vrij, maar hij was al wel verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie in Spijkenisse.

'Delano R. leider van de groep'

Delano R., alias Keylow, zou volgens justitie de leider van de groep zijn geweest. Bij hem vond justitie een schat aan bewijs in de vorm van een grote hoeveelheid geheime communicatie over moorden, die hij had bewaard. R. is mede-oprichter van Caloh Wagoh. Een andere kurk waarop het bewijs drijft, wordt gevormd door de verklaringen van de kroongetuige in het onderzoek Eris, Tony de G. Hij was zelf onderdeel van een moordcommando maar meldde zich na de liquidatie van Jair Wessels op 7 juli 2017 bij justitie als spijtoptant.

De in december in Dubai gearresteerde Ridouan T. is volgens justitie als opdrachtgever bij een aantal zaken betrokken, maar hij is op dit moment geen verdachte in dit proces. T. staat terecht in een ander omvangrijk liquidatieproces, Marengo.

Tussenzitting

Het gaat woensdag om een zogenoemde pro forma zitting. Het Openbaar Ministerie geeft dan een laatste stand van zaken van het onderzoek. Ook zal de rechtbank beoordelen of de verdachten langer in voorarrest moeten blijven. Vanwege de coronamaatregelen zullen zij de zaak naar verwachting met beeld- en geluidsverbindingen moeten volgen. Ook op 15 mei staat een zitting in Eris gepland. Verslaggever Miranda van Dam is vanaf 09.30 uur bij de zitting aanwezig. Volg hier haar tweets.