Reeks autobranden in Leidschendam houdt aan, nu is het raak op de Veurse Achterweg

In Leidschendam is in de nacht van dinsdag op woensdag weer een auto door brand verwoest. Dit keer ging het om een auto die geparkeerd was op de Veurse Achterweg.

De brand werd rond middernacht gemeld. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de voorkant van de auto volledig werd verwoest. De afgelopen dagen gingen al zeker negen andere auto's in deze gemeente in vlammen op. Daarnaast vindt er veel vandalisme plaats.

In het programma Muijs in de Morgen legde burgemeester Klaas Tigelaar maandag een verband tussen de overlast en de ramadan. Volgens hem wordt het iedere nacht drukker en onrustiger op straat. De onrust zou mede voortkomen uit het feit dat de politie deze mensen aanspreekt en waarschuwt. 'Iedereen moet zich aan de noodverordening houden, ook deze groep jongeren', benadrukt Tigelaar. 'Ze willen dat niet en blijven provoceren.' De burgemeester heeft vanwege de vele branden en vernielingen diverse maatregelen aangekondigd, zoals extra politiesurveillance en camerabewaking in de wijken.

Den Haag

Ook in Den Haag ging in de nacht van dinsdag op woensdag een auto in vlammen op. Daar was het raak aan de Wezelrade.

