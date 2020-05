'Het hele land was in rep en roer', Rinus Israël blikt terug op historische eerste Europacup I-zege

Het was een historisch moment, precies vijftig jaar geleden. Voor het eerst veroverde een Nederlandse voetbalclub de Europacup I , de voorloper van de huidige Champions League. Feyenoord. Met dank Rinus Israël (78). De oud-coach van ADO Den Haag nam in de finale tegen het Schotse Celtic een van de twee doelpunten voor zijn rekening.

Tommy Gemmell had Celtic in de 28e minuut op voorsprong gebracht, maar vier minuten later trok Israël de stand alweer gelijk. Die 1-1 stand bleef staan tot het einde van de reguliere speeltijd, dus moest er verlengd worden. Drie minuten voor het eind van die verlenging besliste Ove Kindvall het duel in Rotterdams voordeel en daarmee veroorzaakte hij een waar volksfeest.

'Toen we terugkwamen uit Milaan was het hele land in rep en roer', zegt de oud-verdediger in Muijs in de Morgen op Radio West. 'Dat houd je niet voor mogelijk. We konden niet landen met ons vliegtuig op Schiphol.' De huldiging op de Rotterdamse Coolsingel staat Israël ook nog goed voor de geest. 'Geweldig, zo'n grote massa... Zo enthousiast! We hadden wel wat losgemaakt in de buurt van Rotterdam, ja.'

Eddy Pieters Graafland

Nu het precies vijftig jaar geleden is dat Feyenoord de Europacup I won, wordt Israël weer regelmatig aangesproken op dat historische voetbalsucces. 'Ik word gebeld door mensen van de krant, tv, radio... Ik merk nu weer dat we iets bijzonders gedaan hebben.'

Van het succesvolle team dat in 1970 Celtic versloeg, zijn inmiddels drie spelers overleden. Theo Laseroms, Coen Moulijn en Eddy Pieters Graafland. De doelman overleed vorige week op 86-jarige leeftijd. 'Een heel goede keeper', benadrukt Israël. 'En een heel serieuze man. Hij was niet gemaakt om te dollen. Misschien was hij te netjes voor de voetbalwereld. Hij heeft mij trouwens nog gered tijdens die finale tegen Celtic, toen een terugspeelbal van mij niet in orde was. Dat deed hij goed.'