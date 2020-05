Eigenaar De Haagsche Beek ziet droom in vlammen opgaan: 'Al mijn liefde en passie zit hierin'

Hoe de brand precies heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Wel dat de schade groot is. 'Ik werd om twee uur gebeld, alle toeters en bellen waren afgegaan. Het was meteen helder dat er echt iets aan de hand was', aldus een aangeslagen Van Vliet. 'Ik ben in mijn trainingsbroek en slippers geschoten en meteen hierheen gegaan. Dan kom je aan en zie je je droom in vlammen staan.'

Hij vervolgt: 'Toen de brandweer alles onder controle had mocht ik rond vijf uur binnenkijken. Als je het er dan zo bij ziet liggen... Dat is een hard gelag', aldus Van Vliet, die al zeventien jaar in het restaurant werkt waarvan de laatste zeven jaar als eigenaar. 'Het is mijn oudste kind zeg ik altijd. Al mijn liefde en passie zit hierin. Het is heel heftig. We hebben al twee maanden die coronamaatregelen, al die tijd waren we gesloten. Nu hadden we een lichtpuntje, met de verwachte versoepeling van maatregelen per 1 juni, en dan dit.'

Brand verwoest restaurant Haagsche Beek in Den Haag | Foto: Omroep West

Hart onder de riem

Van Vliet en zijn medewerkers keken al reikhalzend uit naar de persconferentie van woensdagavond, waarin de premier volgens deskundigen een versoepeling van maatregelen voor de horeca zal aankondigen. 'We waren er helemaal op gericht om dan meteen ons plan van aanpak in werking te kunnen stellen, zodat we binnen de geldende maatregelen onze organisatie kunnen neerzetten en weer open kunnen. Hoeveel leed kan een mens hebben', verzucht hij.

Het restaurant is een begrip in Den Haag. Van alle kanten stromen dan ook meelevende reacties binnen om Van Vliet en zijn personeel een hart onder de riem te steken. 'Dat is hartverwarmend. Dit restaurant is toch ook een beetje van de mensen hier.'

'We gaan hier weer bovenop komen'

Veel tijd om bij de pakken neer te zitten heeft Van Vliet niet. De klap komt dan hard aan, de Hagenaar toont zich vooral strijdvaardig. 'We gaan een plan de campagne maken, ik ben zeker niet van plan om stil te gaan zitten. Wij gaan hier weer bovenop komen.'

LEES OOK: Brand bij restaurant De Haagsche Beek in Den Haag: 'De schade is aanzienlijk'