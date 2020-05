Herdenking: Maarten Verschoor zet elk jaar het 'onthoofde' beeld van Pim Fortuyn in Sassenheim

Elk jaar rond de sterfdag van Pim Fortuyn zet ondernemer Maarten Verschoor sr. het beeld van Fortuyn langs de Rijksstraatweg in Sassenheim, als eerbetoon aan de vermoorde politicus. Het beeld ziet er nu heel normaal uit, maar dat is niet altijd zo geweest.

Het is inmiddels achttien jaar geleden dat de markante politicus Pim Fortuyn door Volkert van der G. werd vermoord op het Mediapark in Hilversum.

Vrij snel na de dood van Fortuyn liet ondernemer Harry Mens twee identieke bronzen standbeelden in Zwitserland maken met die karakteristieke 'at your service'-beweging. Maarten Verschoor Sr. zou met zijn transportbedrijf één van de beelden naar de villa van wijlen Fortuyn vervoeren.

Onthoofd

Uit respect voor de vermoorde politicus vervoerde Maarten het beeld rechtop. In Rotterdam ging het mis. Zijn vrachtwagen was te hoog, hij reed tegen een brug en het hoofd van Fortuyn knakte. 'Ik dacht dat ik een hartaanval kreeg toen het gebeurde,' vertelt hij.

'Ik had Fortuyn een paar keer ontmoet en ik was erg onder de indruk van de moord en toen gebeurde me dit, ik vond het vreselijk.' Gelukkig voor Maarten waren er twee beelden. 'Ik wist dat het een heel mediacircus zou worden bij de onthulling, dus ben ik om 6.00 uur 's ochtends al naar Fortuyns villa in Rotterdam gereden. Het tweede beeld heb ik op eigen kosten laten repareren en staat naast mijn kantoor.'

Vlag halfstok

'Sinds 2003 zet ik het beeld op 4 mei neer met daarnaast de vlag halfstok, op 5 mei met een wapperende vlag en op 6 mei op de sterfdag van Fortuyn gaat de vlag weer halfstok. De dag daarna verhuist het beeld weer van de Rijksstraatweg in Sassenheim naar zijn vaste stek. Het is een traditie die ik nog heel lang in ere wil houden want Pim was een man die niet vergeten mag worden,' aldus Maarten.