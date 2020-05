'Versoepeling maatregelen vooral voor jongeren zeer welkom'

Is het voor volwassenen al een opgave zich aan de coronamaatregelen te houden zoals anderhalve meter afstand en thuisblijven, voor de jeugd is dat vele malen lastiger. De Veiligheidsraad riep in april niet voor niets op tot versoepeling van de regels voor deze groep. Waarom is het voor jongeren zo belangrijk meer lucht te krijgen binnen het vacuüm van de 'intelligente lockdown'? We vragen het een neurowetenschapper en een gezondheidspsycholoog.

Ze vormen groepjes, bezoeken feestjes, terwijl de regels toch duidelijk zijn. Hoe komt het dat jongeren steeds weer die grenzen op zoeken?

'Het brein is nog volop in ontwikkeling in de puberteit. Met name het hersengebied dat een rol speelt bij hogere cognitieve functies, zoals planning, zorgt ervoor dat jongeren eerder geneigd zijn risico's te nemen en de gevolgen van gevaarlijk gedrag te onderschatten, verklaart neurowetenschapper dr. Judith Schomaker (33), als docent en onderzoeker verbonden aan de Universiteit Leiden.

'Om die reden is het voor jongeren ook moeilijker zich aan de strenge regels van social distancing te houden; zij kunnen moeilijker vooruit denken over de mogelijk negatieve gevolgen van hun gedrag. Bijvoorbeeld het oplopen van het coronavirus of het besmetten van anderen.'

Waarom zijn sociale contacten voor jongeren zo belangrijk?

'Sociaal contact activeert het beloningssysteem in ons brein, het zorgt ervoor dat we ons goed kunnen voelen', aldus Schomaker. 'Voor jongeren is sociaal contact ook erg belangrijk bij de ontwikkeling van de eigen identiteit. We zijn sociale dieren en met name jongeren zijn bezig met het opbouwen van contacten die ze de rest van hun leven zullen hebben. Gelukkig zijn er wel andere manieren om contact te onderhouden en hopelijk is dat voldoende om die later ook weer op te pakken.'

Hoe schadelijk kan die sociale onthouding zijn voor jongeren en jongvolwassenen?

Lot van Os (43), gezondheidspsycholoog en directeur van Mentaalbeter Jong van de regio Haaglanden: 'Zeer. Wij merken bijvoorbeeld bij jongeren die bij ons in behandeling zijn dat de handvatten die we hen normaliter kunnen aanreiken nu in de praktijk moeilijker toepasbaar zijn. Denk aan naar buiten gaan, sporten, vrienden opzoeken. Er is veel minder ruimte om hun problemen aan te pakken. De gevoelens van depressiviteit nemen dan alleen maar toe, de wereld van deze groep wordt kleiner.'

Hoe helpen jullie hen door deze periode heen?

'Wij proberen daar natuurlijk wel richting aan te geven, onder andere door de groepsgesprekken die we voerden nu online voort te zetten', aldus Van Os. 'Daar heeft deze groep baat bij, om toch dat onderlinge contact te kunnen behouden, elkaar tips en trucs te kunnen toespelen. Maar er zijn er ook die in zeer vervelende omstandigheden met bijvoorbeeld een agressor in huis leven. Die te maken hebben met mishandeling of misbruik, of alcoholisme bij een ouder. Die groep kan nu geen kant op. Deze maatregelen hebben gewoon echt grote impact. Versoepeling is dan ook zeer welkom.'

LEES OOK: Dit is het kabinet van plan om uit de intelligente lockdown te komen

Het kabinet houdt woensdagavond een persconferentie over de coronamaatregelen. Die is live bij Omroep West te volgen.