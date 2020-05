Het nieuwe zwemmen: zes kinderen per les en looproutes in zwembad

Bij de Silvester Zwemschool in Leidschenveen nemen ze geen halve maatregelen. Zo is er een speciale looproute aangelegd die ouders en kinderen moeten lopen als ze het zwembad binnenkomen. 'Ook laten we maar maximaal zes kinderen per les toe', vertelt zwemschooleigenaar Sven Maarleveld. In de kleedkamer wordt ook rekening gehouden met de anderhalve meter afstand. 'Per kleedkamer mogen er maar drie kinderen naar binnen. Die hebben allemaal een eigen bankje, zodat ouders genoeg ruimte hebben om de kinderen te helpen met afdrogen', zegt Sven.

Ook bij zwembad De Does in Leiderdorp denken ze na over hoe ze straks weer op een verantwoorde manier open kunnen. 'Het is belangrijk dat hier een goede aanpak voor komt, want wij hebben wel zo'n duizend bezoekers per dag', vertelt zwembadmanager Ferdy Dreef. 'Veel groepen komen bij ons zwemmen en wij faciliteren naast het zwembad ook een dansschool en een aantal sporthallen.'

Zwemles op anderhalve meter

Zowel bij Silvester Zwemschool als bij zwembad De Does denken ze dat zwemles geven op anderhalve meter voor gevorderde zwemmers mogelijk moet zijn. 'Kinderen die al redelijk goed kunnen zwemmen, gebruiken meestal hulpmaterialen. Zwemleraren kunnen die groep meestal vanaf de kant wel aanwijzingen geven,' vertelt Sven. 'Mochten de docenten toch het water in moeten, dan pakken ze het kind meestal bij de voeten vast en komen ze dus niet aanraking met het gezicht.'

Maar dit geldt natuurlijk niet voor kleine kinderen die net begonnen zijn aan hun eerste zwemles. 'Zeker in de eerste fase van het leren zwemmen is fysiek contact onvermijdelijk', zegt Ferdy. 'Daarbij is die anderhalve meter heel lastig'. Ook Sven loopt hier tegenaan. 'Ik hoop dat er voor deze groep een uitzondering komt. In het protocol voor leraren die lesgeven op basisscholen staat dat ze een klein kind bijvoorbeeld op schoot mogen nemen of veters mogen strikken. Ik denk dat er ook zoiets voor ons gaat komen.'

Ouders in het zwembad

Nog een praktisch heikel punt waar beide zwemscholen tegenaan lopen, is het in goede banen leiden van de coronamaatregelen voor ouders die meekomen als hun kind zwemles heeft. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat volwassenen het coronavirus sneller en gemakkelijker overdragen dan kinderen onder 18 jaar. 'Bij ieder kind komt er sowieso altijd een ouder mee. Als er dertig kinderen zwemles hebben, dan zit de kantine ook vol met dertig ouders. We zijn dus nu bezig om te bedenken hoe we toch mensen naar ons zwembad kunnen krijgen zonder dat er ook maar een iemand risico loopt', legt Ferdy uit.

Zwembad De Does in Leiderdorp | Foto: Omroep West

Ouders vragen om niet te komen is ook geen optie volgens Ferdy. 'Je kan van vierjarige kinderen niet verwachten dat ze volledig snappen wat de bedoeling is en zichzelf omkleden', zegt hij. Bij wat oudere kinderen kan dat wat gemakkelijker en daarom heeft zwemschooleigenaar Sven een speciale looproute gemaakt. 'Ouders zetten hun kinderen bij de ingang af en lopen daarna in een lus naar de uitgang. Als de kinderen klaar zijn met de les, komen zij er aan de andere kant van het pand weer uit. Daar kunnen de ouders hen weer ophalen', vertelt Sven.

Achterstand

In eerste instantie maken beide zwemschooleigenaren zich niet druk over de mogelijke zwemachterstand die kinderen nu oplopen. 'Een aantal weken geen les, is niet zo'n hele grote ramp. Kinderen pakken snel de draad weer op en zijn motorisch beter in staat om dingen te leren,' vertelt Sven. 'Maar dit moet allemaal niet te lang duren. Hoe langer het duurt, hoe groter de achterstand.' Hij verwacht daarom wel dat er misschien in aanloop naar de zomervakantie wat druk ontstaat op het zwemonderwijs. 'We willen kinderen graag voor de zomervakantie laten slagen voor hun zwemdiploma, zodat ze in de periode daarna lekker kunnen zwemmen in het buitenwater.'

Ook bij zwembad De Does willen ze dat kinderen die nu al mogen afzwemmen dat zo snel mogelijk na de heropening kunnen doen. 'We denken nu na over dit scenario. Wellicht dat we deze kinderen extra lessen kunnen aanbieden, zodat ze voor de zomervakantie hun zwemdiploma alsnog kunnen halen', vertelt Ferdy.

LEES OOK: Reddingsbrigade worstelt met corona: 'Fysiek contact met drenkeling niet te voorkomen'