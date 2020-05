Kappers, terrassen en bioscopen mogen weer open: lees hier wanneer

De coronamaatregelen kunnen worden versoepeld, maar daar gaat een streep door als mensen de teugels weer te veel laten vieren. 'Dit kan alleen als iedereen zich verstandig blijft gedragen', zegt premier Mark Rutte. Het kabinet gaat na iedere versoepeling kijken of het coronavirus niet weer opflakkert, aldus Rutte na kabinetsberaad over de coronacrisis. Het kabinet gaat 'zo snel als het kan, maar niet sneller dan verantwoord' te werk. 'Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf.'

Een aantal voorschriften blijft daarom belangrijk, zegt zorgminister Hugo de Jonge. Daar moet iedereen zich aan blijven houden. Zo moeten mensen thuisblijven bij klachten, vaak de handen wassen en zoveel mogelijk thuiswerken.

Dit zijn de stappen die worden genomen zolang de verspreiding van het virus onder controle blijft:

Maandag 11 mei

Basisscholen gaan weer open.

Contactberoepen, waaronder kappers, rij-instructeurs, schoonheidsspecialisten, pedicures en opticiens, mogen weer aan de slag. De voorwaarde is dat het werk zoveel als mogelijk op 1,5 meter afstand wordt georganiseerd. Ook moet er op afspraak worden gewerkt en moet worden gecheckt of klanten klachten hebben.

Iedereen boven de 18 jaar mag buiten sporten, met 1,5 meter afstand tot elkaar. Niet-contactsporten, zoals tennis en golf, mogen weer. Contactsporten zijn nog niet toegestaan. Wedstrijden zijn niet toegestaan en er moet thuis worden gedoucht.

Bibliotheken kunnen weer open als er maatregelen zijn genomen om bezoekers afstand te laten houden.

Wekenlang konden we niet naar de kapper. Was jij je coronakapsel helemaal zat en heb je zelf al de schaar of de tondeuse er in gezet? Wij zijn benieuwd naar je before- en after-foto's. Stuur ze naar online@omroepwest.nl.

Maandag 1 juni

Middelbare scholen gaan weer open.

Terrassen gaan open, er moet wel 1,5 meter afstand worden gehouden en iedereen moet aan een tafel zitten.

Bioscopen, restaurants, cafés en culturele instellingen gaan open voor maximaal 30 personen, inclusief personeel. Er moet worden gereserveerd en er moet 1,5 meter afstand worden gehouden. Ook hier moet bij klanten worden ingeschat of er risico is.

Musea en monumenten mogen open, mits bezoekers vooraf kaartjes kopen.

Reizigers in het openbaar vervoer moeten verplicht een mondkapje dragen. Treinen, trams, bussen en metro's gaan vanaf 1 juni weer de volledige dienstregeling rijden. Reizigers moeten zelf voor de mondkapjes zorgen.

Maandag 15 juni

Middelbaar beroepsonderwijs mag weer examens afnemen en praktijklessen geven.

Woensdag 1 juli

Campings en vakantieparken mogen landelijk weer open, voor zover ze dat nog niet waren. In onze regio zijn de parken en campings in de veiligheidsregio Hollands Midden al open, in Haaglanden nog niet. Ook gemeenschappelijke douches en toiletten mogen weer open.

Er mogen meer mensen in bioscopen, theaters en restaurants komen: maximaal 100, op reservering en met 1,5 meter afstand.

Kerken, congrescentra en crematoria kunnen open voor maximaal 100 personen. Voor bruiloften geldt dan hetzelfde maximum.

Dinsdag 1 september

Sportscholen, sauna’s en wellness centra, verenigingskantines, coffeeshops, casino’s weer open. Er wordt nog gekeken of sportscholen eerder open kunnen.

Sekswerkers mogen weer werken.

Alle contactsporten en en binnensporten zijn weer mogelijk voor alle leeftijden.

Sportwedstrijden kunnen plaatsvinden zonder publiek, dit geldt ook voor het betaald voetbal.

Over evenementen met veel publiek, zoals festivals en concerten, wordt voor 1 september een besluit genomen.

