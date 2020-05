Stedelijke musea vragen om extra overheidssteun vanwege corona

De directies van vier grote stedelijke musea in Nederland vragen om extra overheidssteun vanwege de coronacrisis. Het Haagse Kunstmuseum (voorheen Gemeentemuseum), het Stedelijk Museum in Amsterdam, het Centraal Museum in Utrecht en het Rotterdamse Museum Boijmans Van Beuningen hopen dat daarmee de financiële klappen kunnen worden opgevangen voor veel Nederlandse musea. Het huidige steunpakket van 300 miljoen euro voor de culturele sector zou niet genoeg zijn.

In een brief aan enkele wethouders waarschuwen de vier museumdirecties onder meer voor te strenge regelingen. Benno Tempel, directeur van het Kunstmuseum: 'Toen we ons gingen verdiepen in het steunpakket bleek dat het grootste deel van de musea is vergeten. Alleen aan de Rijksmusea is gedacht: dat zijn er ongeveer twintig in Nederland. De rest is stedelijk. Die 300 miljoen is dus in eerste instantie niet voor ons.'

'Al snel bleek dat het voorwaardenpakket nauwelijks voorziet in hulp aan gemeentelijk en regionaal gesubsidieerde instellingen en de regels voor niet-rijksgesubsidieerde instellingen dusdanig streng zijn, dat onze musea enkel en alleen ondersteund worden bij een dreigend faillissement.'

Collecties vergeten worden

'Wat ons daar zorgen in baart is dat hiermee ook onze collecties vergeten worden. Als die stedelijke musea niet geholpen worden, komen ook de collecties die daar hangen in de problemen. Een museum is vooral een collectie. In de brief van de minister valt dat woord niet één keer.'

Tempel benadrukt het belang van de vier grote stedelijke musea. Voor Nederland zelf, maar ook daarbuiten. 'Steun is ook in het landsbelang. Wij zijn niet alleen in Den Haag interessant met onze Mondriaans: dat zijn we wereldwijd. Nederland staat bekend om die collecties: Rembrandt, Frans Hals, Mondriaan.'

Museale veld verdort

Om een 'rampzalige situatie' te voorkomen, wordt de overheid opgeroepen 'de handen ineen te slaan' om zo te voorkomen dat het 'museale veld verdort tot een grauwe vlakte.'

