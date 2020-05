Kappers gaan weer open onder voorwaarden: 'Ik word platgebeld door klanten'

Aan de heropening van de kapperszaken zitten nog wel wat haken en ogen. Zo mogen kappers alleen werken op afspraak, en moet tussen klanten minimaal anderhalve meter zitten. Ook moeten kappers bij het inplannen van een afspraak vragen stellen aan klanten om in te schatten of zij een risico vormen.

Kapper Bart Rond uit Den Haag is aangenaam verrast: 'Dit is beter dan ik had verwacht. Het zal even wennen zijn om zo te moeten werken, maar verder hoef ik heel weinig aan te passen in mijn zaak. Ik heb ruimte genoeg om de stoelen uit elkaar te zetten', vertelt Bart.

Platgebeld

Dat de kappers straks weer open mogen zorgt voor veel enthousiasme bij zijn klanten, vertelt Bart Rond. 'Tijdens de persconferentie ontplofte mijn telefoon bijna. Ik word al de hele dag platgebeld door mensen die een afspraak willen maken.' Toch wil de Haagse kapper niet te vroeg juichen. 'Ik kan nog moeilijk afspraken maken. Mijn werknemers met kinderen weten namelijk nog niet eens of ze kunnen werken.'

Ondanks de onzekerheid is Rond zeker tevreden over de aangekondigde versoepeling van de maatregelen. 'Er zijn zeker nog een aantal problemen die we moeten oplossen, maar het gaat de goede kant op. We moeten nu gewoon een beetje aan alle kanten improviseren', lacht de kapper.

Wel met mondkapjes werken

Willem Peursum, kapper in Rijnsburg is blij en verheugd. Peursum gaat in zijn zaak wel met mondkapjes werken. 'Het is niet 100 procent zeker dat het werkt, maar wij gaan het wel doen', zegt de ondernemer vastberaden bij TV West. 'We hadden de mondkapjes liever verplicht gezien. '

Net als bij de horeca wordt van de kapper verwacht dat hij bij het maken van een afspraak zal vragen aan de klant of er klachten zijn. Peursum reageert schamper op deze eis. 'Ik kan me voorstellen dat mensen dingen verzwijgen. Dat hebben we de laatste weken dat we open waren meegemaakt. Toen hebben we ook zieke mensen gekregen die we moesten wegsturen.'

Omzet lager dan voorheen

De openstelling van de kapsalons betekent niet dat alles straks weer helemaal normaal is voor kappers, zegt marketingmanager Gonny Eussen van brancheorganisatie ANKO over de aankondigingen van premier Mark Rutte. Eussen benadrukt dat de omzet nog steeds lager zal liggen dan voorheen. Dat komt onder meer omdat er op basis van de nieuwe coronaregels nog altijd minder klanten in de zaken toegelaten kunnen worden. Ook zullen knipbeurten waarschijnlijk wat langer duren.

'En omzet die de kappers al zijn misgelopen, kunnen ze niet zomaar inhalen', aldus Eussen die benadrukt dat de branche nog steeds overheidssteun nodig heeft. 'Maar op dit moment overheerst de blijdschap', voegt ze daaraan toe.

Ongerust

Marga Patijn, voorzitter FNV MOOI is kritisch: 'Werknemers maken zich erg ongerust dat salons weer open mogen zonder verplicht met een mondkapje te werken. Regelt de werkgever niets, dan zal een werknemer in de kappersbranche zonder mondkapje aan het werk moeten, ondanks de anderhalve meter-samenleving. Dan is er dus niets veranderd ten opzichte van 23 maart, de dag van de verplichte sluiting!'