Gemengde reacties en nog veel vragen over heropenen horeca: 'Iets is beter dan niets'

Stapje voor stapje komt Nederland uit de lockdown. Restaurants en strandtenten mogen onder voorwaarden per 1 juni weer open. Het is aan lokale autoriteiten om te bepalen in welke omvang. Voor restaurants geldt: er mogen maximaal dertig mensen binnen zijn. En alles moet voldoen aan de anderhalve meter-maatschappij.

Spontaan uit eten gaan zit er voorlopig niet in, want reserveren wordt verplicht in de restaurants. Ook moeten gasten vragen beantwoorden over eventuele corona-klachten. Daarnaast mogen er maximaal dertig mensen in het restaurant zijn, inclusief het personeel.

We mogen vanaf 1 juni ook weer een 'terrasje pakken', maar ook onder voorwaarden. De afstand van anderhalve meter is leidend. Of terrassen dan meer ruimte voor de uitbreiding krijgen, is aan de lokale overheden zegt premier Rutte woensdagavond in zijn persconferentie.

'Iets is beter dan niets'

André Triep van de vereniging van Strandtentexploitanten is 'gematigd positief.' 'Iets is beter dan niets, maar de schade van de afgelopen drie maanden is zo groot dat er meer gedaan moet worden als we willen voorkomen dat een derde van de strandtenten straks failliet is.'

Het uitbreiden van terrassen, waar op het strand veel ruimte voor is, ziet hij niet als een oplossing. 'We moeten de klanten juist spreiden. Het moet niet zo zijn dat de strandtenten rond het Kurhaus straks 'vol' zitten, en de rest nog steeds leegstaat. Daar werken we met z'n allen aan.'

Beluister hieronder het complete gesprek met André Triep:

Werken met time tables

Horeca-ondernemer René Bogaart is 'kritisch positief'. 'Ik heb verschillende zaken, waarin straks evenveel mensen mogen. Het is natuurlijk raar dat in een restaurant van 1000 vierkante meter net zoveel mensen zitten als in een zaak van 70 vierkante meter. In een grote zaak heb ik ook veel meer mensen werken en die tellen ook allemaal mee voor het maximum van dertig mensen in de zaak.'

Volgens Bogaart kan je daar geen restaurant van draaien. 'We gaan creatief aan de slag en bijvoorbeeld werken met time tables. Met dertig mensen ben je wel snel klaar. Dus hopen we op een avond ongeveer negentig mensen in shifts te kunnen ontvangen.' Bogaart maakt zich zorgen: 'Restaurants gaan hier absoluut geen geld mee verdienen, deze beperking kost gewoon geld. Zonder steunmaatregelen zal het voor veel zaken fout gaan.'

Terras met voorwaarden

Maarten Hinloopen, van de Grote Markt in Den Haag en Koninklijke Horeca Nederland, is voorzichtig optimistisch. 'Het gaat de goeie kant op, maar niet iedereen heeft hier even veel aan. Er is heel veel horeca zonder terrasmogelijkheden. Wat moeten zijn nu doen? Dat deel van de horeca is hiermee niet geholpen. Mogen die ondernemers nu tijdelijke terrasjes aanleggen? Voor veel bedrijven zal het in ieder geval nog altijd moeilijk zijn om nu geld te verdienen.'

Beluister hieronder het complete gesprek met Maarten Hinloopen:

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telt Nederland ongeveer 58.000 eet- en drinkgelegenheden. Uit cijfers van horecadatabase Datlinq blijkt dat nog geen kwart daarvan een terras heeft.

Verwachting per 1 juli

Als het virus onder controle blijft, kunnen per 1 juli het maximum aantal bezoekers hopelijk worden uitgebreid naar 100 personen voor restaurants en cafés, culturele instellingen en bioscopen. Dit geldt dan ook voor georganiseerde samenkomsten, zoals kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten.

Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft, zei Rutte woensdagavond. De anderhalve meter afstand blijft altijd van kracht. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.

