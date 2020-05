Tot drie jaar cel geëist voor ontvoering en dagenlange gijzeling Hagenaar (38)

Volgens de advocaten van de mannen zou de Hagenaar 'een koekje van eigen deeg' te wachten staan wanneer hij voor zijn huis in de Vondelstraat wordt aangesproken door de 25-jarige verdachte uit Zeist. Het slachtoffer zou zijn belagers geld schuldig zijn, iets wat het slachtoffer zelf ontkent.

Wanneer de man in zijn auto wil stappen, duiken drie mannen uit het niets op. Ze stappen bij hem in de auto en trekken hem de achterbank op. Daar houden ze hem in bedwang terwijl een andere ontvoerder hen naar Soest rijdt. Onderweg wisselen de ontvoerders van auto.

Doodsangsten

Onder constante bewaking wordt de Hagenaar in een huis in Soest gegijzeld. Zijn ontvoerders bellen zijn broer, en eisen 250.000 euro losgeld. Later stellen ze dat bedrag bij naar 40.000 euro. Uiteindelijk weet de politie de locatie van de gijzelaar te achterhalen en hem te bevrijden.

Volgens het slachtoffer heeft hij tijdens zijn gijzeling 'doodsangsten' uitgestaan, en schrikt hij een maand na zijn ontvoering nog altijd van plotselinge geluiden en slaapt hij slecht. Ook zijn broer krijgt het zwaar te verduren.

Strafeisen

Volgens het OM is de verdachte uit Zeist een van de initiatiefnemers van de gijzeling. Hij is degene die het slachtoffer voor zijn woning aanspreekt. Ook regelt hij de telefoons waarmee de broer van het slachtoffer wordt gebeld. Een 33-jarige verdachte uit Soesterberg, tevens eigenaar van de auto waarmee de ontvoerders naar Soest rijden, wordt ook door het OM als initiatiefnemer aangewezen.

Tegen beide initiatiefnemers is drie jaar cel geëist. Een derde verdachte van 35 uit Den Haag is volgens het OM medeplichtig aan de gijzeling. Volgens het OM bracht hij tijd door in het huis in Soest en was hij medepleger van de ontvoering. Vanwege zijn rol in de gijzeling heeft het OM twee jaar tegen de verdachte geëist.

De overige drie verdachten die betrokken zouden zijn bij de gijzeling staan donderdag terecht.

