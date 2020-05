Moederdagactie: red de kwekers en geef bloemen aan eenzame ouderen

Kentie heeft de afgelopen coronaweken verschillende hulpacties opgezet zoals #Red de Kwekers. En nu Moederdag in aantocht is kiest hij ervoor niet alleen de kwekers te redden, maar wil tegelijkertijd de eenzame ouderen in de bloemetjes zetten. Hij betaalt de actie deels uit eigen zak, maar mensen kunnen zelf een bedrag doneren. Met de donaties koopt hij bloemen bij drie kwekers uit de regio. Op Moederdag geeft hij de bossen aan eenzame moeders, maar ook alle andere bewoners van verschillende verpleeghuizen. 'Ik wil ze een hart onder de riem steken', zegt Kentie.

Bloemkweker Jan van der Slot is blij met de acties van Rik en de mensen die naar de kwekerij komen om bloemen te kopen. 'Als je mij in maart had gevraagd hoe ik me voelde, had je een heel ander antwoord gekregen als nu. In het begin van de coronacrisis gingen de grenzen dicht en had ik nog maar de helft van mijn handel. De bedragen die we verliezen zijn gigantisch.' Door de doneeracties en hulp van anderen is de crisis bij de kweker zachter geland dan aanvankelijk gedacht. 'De markt komt nu langzaam weer op gang.'

Rik Kentie's evenementenbedrijf verdient niets aan de acties die hij opzet. 'Ik hoop dat de mensen die nu bloemen komen kopen, mij straks ook weten te vinden om solexen te huren', lacht hij.