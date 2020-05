Revis: Geen schimmige deals gesloten met bouwer

De Haagse wethouder Boudewijn Revis zegt 'geschrokken' te zijn van het feit dat een ambtenaar die direct voor hem werkte, niet integer heeft gehandeld. Maar hij ontkent dat er schimmige deals zijn gemaakt met bouwer Volker Wessels, bijvoorbeeld over het onderhands gunnen van een bouwproject op de plek van een kerk in de internationale zone.

'Dit raakt me', aldus Revis (VVD, stadsontwikkeling), woensdag tijdens een uren durend debat over de integriteitsschending door de ambtenaar. Revis benadrukte daarbij ook dat dit soort dingen niet moet kunnen bij de gemeente. 'We moeten hier wat aan doen en dat gebeurt ook.'

De topambtenaar van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, zo bleek vorige week, had passages in gespreksverslagen aangepast en daarmee de gedragscode van de gemeente overschreden. Bovendien ging hij in op uitnodigingen van bouwer Volker Wessels om wedstrijden van Feyenoord vanuit een skybox te bekijken. 'Onaanvaardbaar', aldus burgemeester Johan Remkes. 'Dat zien concurrenten en zo ontstaat een beeld van afhankelijkheid en bevoordeling.'

Afscheid genomen

Afgelopen vrijdag maakte de waarnemend burgemeester bekend dat de ambtenaar 'in goed overleg' en met een regeling vertrekt bij de gemeente. Ook van een externe medewerker is afscheid genomen vanwege de kwestie. NRC Handelsblad berichtte dat de eerste de bouwer van het cultuurpaleis Amare zou hebben bevoordeeld. Zo zou onder diens verantwoordelijkheid de kosten hebben kunnen oplopen. Ook zou hij om Volker Wessels tegemoet te komen, dat bedrijf willen laten bouwen op de plek van de Kerk van de Heilige Martelaren van Gorcum aan het Stadhoudersplantsoen.

Revis verklaarde vandaag tijdens een uren durend debat in het Haagse stadhuis dat er geen sprake is van extra kosten die de gemeente ophoestte zonder dat de raad daarvan weet. Hij deelde namelijk zelf al in rapportages over het Spuikwartier mee dat de gemeente de bouwer anderhalf miljoen euro moet betalen omdat de bouwplaats van een van de nieuwe torens naast het cultuurpaleis niet op tijd kan worden opgeleverd. Dit heeft weer te maken met een vertraging bij de bouw van Amare. Overigens zei hij ook dat dit bedrag nog lager kan uitvallen omdat ook de bouw van de toren is vertraagd.

Gevraagd

De wethouder ontkende met stelligheid dat de gemeente heeft toegezegd dat bouwer Volker Wessels mag bouwen op de plek van de kerk. De bouwer zou daarom wel een paar keer hebben gevraagd. Maar volgens Revis is er straks sprake van een openbare inschrijving. Iedereen die er wil bouwen, mag zich melden.

Veel partijen in de gemeenteraad maken zich grote zorgen over de kwestie, zo bleek ook tijdens het debat. 'Er is sprake van een patroon van mismanagement', aldus Peter Bos van de Haagse Stadspartij. Hij pleitte ook voor onderzoek naar andere dossiers waarbij de ambtenaar was betrokken. Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag sprak van een 'ongekende veenbrand'. En Bülent Aydin van de PvdA: 'Dit geeft geen fraai beeld van de stad die toch al onder een vergrootglas ligt.'

Positie in gevaar

De partijen wilden ook weten of er iets mis is binnen de gemeentelijke organisatie. Enkele fracties lieten zelfs duidelijk doorschemeren dat de positie van Revis in gevaar kon komen. 'U bent niet boven iedere twijfel verheven. Vandaar dat u beter de eer aan uzelf kan houden', aldus Sebastiaan Kruis (PVV). De Islam Democraten gingen nog verder. Die zeiden afgelopen week per Tweet het vertrouwen in het hele college op.

Waarnemend burgemeester Remkes vertelde dat midden september vorig jaar signalen binnenkwamen over de betreffende ambtenaar. Die kwamen terecht bij de directeur van de dienst en integriteitscoördinator van de gemeente. Na gesprekken werd een onafhankelijk onderzoek ingesteld en werd juridisch advies ingewonnen. Uiteindelijk was dus de conclusie dat de gedragscode was overschreden en dat hij moest vertrekken. De waarnemend burgemeester benadrukte ook geen sprake was van valsheid in geschifte.

Systemen

Volgens hem toont de gang van zaken aan dat de systemen binnen de gemeente die in werking moeten treden bij bewust fout gedrag van ambtenaren, inderdaad werken. Maar dat er nog wel meer moet gebeuren om integriteit binnen het ambtelijke apparaat te bevorderen. Daarom is het ook nodig om bijvoorbeeld meer deskundige ambtenaren in dienst te nemen. Zodat de gemeente 'wat steviger in de schoenen staat' bij onderhandelingen met onder meer grote bouwers.

Revis verklaarde dat hij – zeker omdat hij vanwege zijn portefeuille bouwen – zich altijd bewust is van de risico’s op het gebied van integriteit. Daarom spreekt hij nooit in z’n eentje met bouwers af. En sluit hij nooit deals in tijdens van drank doordrenkte bijeenkomsten in bovenkamertjes van cafés. 'Dat gebeurt gewoon in mijn werkkamer met een kopje koffie.'