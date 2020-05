Zo gaat de Oranje Nassauschool in Rijnsburg weer open

Petra Westra is juf van groep 8. Ze kijkt ernaar uit om haar leerlingen weer in het echt te zien. 'Ik heb ze gemist', zegt ze. 'Ik heb de interactie gemist en gewoon een praatje maken. Dat kon de afgelopen weken niet.'

Toch zullen de schooldagen anders verlopen dan normaal. Het belangrijkste is dat de klassen gesplitst zijn. De ene helft van de klas gaat maandag en donderdag naar school en de andere helft dinsdag en vrijdag. De dagen dat de kinderen thuis zijn, zullen ze zelfstandig of met hun ouders aan de slag moeten.

Twee ingangen

Verder mogen niet alle kinderen dezelfde deur gebruiken. De Oranje Nassauschool heeft twee verdiepingen. De kinderen die met hun klas op de begane grond zitten, gaan door de voordeur naar binnen. 'Deze deur mag normaal gesproken niet gebruikt worden door de kinderen', legt Westra uit. De kinderen die boven zitten gaan door de deur op het schoolplein naar binnen. 'Zo houden we de leerlingenstromen uit elkaar.'

Westra heeft haar klas verdeeld in een A-rij en een B-rij. 'De tafels in de A-rij is voor de kinderen die maandag en donderdag komen en de B-rij voor de kinderen die er dinsdag en vrijdag zijn', zegt ze. 'Zo verdelen we de kinderen door de hele klas en blijft het lokaal gevuld.'

Kleuters

Ouders mogen de school niet in. 'Dat is voor mijn leerlingen in groep 8 geen probleem, maar de kleuters moeten op het schoolplein afscheid nemen. Dat zal wel wennen zijn. De kleuterjuffen hebben daarom een video gemaakt voor alle kinderen waarin ze dit uitleggen.'

Juf Petra verwacht niet dat haar kinderen een leerachterstand hebben opgelopen, zegt ze:

De grote uitdaging wordt het houden van anderhalve meter afstand. 'De kinderen hoeven deze regel niet na te leven maar ik moet wel op anderhalve meter van de kinderen blijven. Dat zal wennen zijn. Natuurlijk sta ik meestal voorin de klas, maar soms is het nodig om een leerling persoonlijk te helpen. Dan ga ik er even naast zitten. Dat kan nu niet. Maar daar hebben we een oplossing voor. We hebben schermpjes van plexiglas. Die kunnen we tussen mij en de leerling zetten.'

Geen zorgen

Westra is niet bang om in deze tijden van corona voor de klas te staan. 'Voor mijzelf vind ik het niet spannend maar ik kan mij voorstellen dat het voor sommige oudere leerkrachten of docenten met kwetsbare mensen thuis anders is. Ik maak mij er eigenlijk niet zo veel zorgen over.'