Wethouder Bruines: gemeente Den Haag staat open voor ruimere terrassen

Het college van burgemeester en wethouders in Den Haag onderzoekt de mogelijkheden om de terrassen van de horeca te verruimen. Op 1 juni mogen de terrassen weer open, maar bezoekers moeten wel anderhalve meter afstand houden. Om de horeca tegemoet te komen onderzoekt de gemeente hoe het de ondernemers hier zo goed mogelijk bij kan helpen. 'We moeten nog de details bespreken, maar we staan zeker open voor ruimere terrassen', vertelt wethouder Saskia Bruines.

Premier Mark Rutte maakte woensdag tijdens een persconferentie bekend dat de terrassen in de horeca met ingang van 1 juni weer open mogen. Wel zit er een aantal voorwaarden aan de openstelling, zo moeten alle bezoekers onderling anderhalve meter afstand houden en voorlopig mogen er maximaal dertig mensen op het terras plaatsnemen.

Voor veel cafés is het lastig om aan deze voorwaarden te voldoen binnen de huidige afmetingen van het terras. Vandaar dat de gemeente Den Haag kijkt naar de mogelijkheden om de bedrijven tijdelijk de mogelijkheid te geven de terrassen te vergroten. 'We moeten kijken hoe we op een goede manier de ruimte kunnen verdelen zodat iedereen er zoveel mogelijk profijt van heeft', zegt wethouder Bruines bij Radio West.

Perspectief

De wethouder is blij met het perspectief dat de regering woensdag gaf. 'Het is goed dat de economie wordt opengesteld, als de verspreiding van het virus het toelaat. Voor onze ondernemers is het fijn dat ze nieuwe stappen kunnen zetten, maar het wil niet zeggen dat ze er al zijn, want met de verruiming van nu krijgen ze hun omzet niet terug. We denken dan ook wel dat er extra steunmaatregelen nodig zijn.'

De horecaondernemers pleiten daarom ook voor de mogelijkheid van terrassen op de openbare weg, om zo zoveel mogelijk mensen een plaats te kunnen geven. Bruines zegt dat hier zeker naar gekeken wordt. 'Maar het is natuurlijk niet zo dat er alleen terrassen op de openbare ruimte kunnen komen. Mensen moeten er ook kunnen lopen, kinderwagens moeten kunnen passeren en het verkeer moet er ook langs. Er zijn grenzen aan de toegankelijkheid en de veiligheid.'

Ruime terrasregeling

De wethouder is daarom van plan met de horeca om de tafel te gaan zitten. 'Het zijn mooie maatregelen van het kabinet, maar er komen nog wel wat vragen op ons af. Ik hoop dat we gezamenlijk kunnen kijken hoe we de nieuwe maatregelen goed en veilig in kunnen voeren. De gemeente staat zeker open voor grotere terrassen, maar de details moeten we nog bespreken. We hebben een ruime terrasregeling, maar wat we niet willen is dat ze de straat overgaan. Dat zijn dingen waar we het over moeten hebben.'

De horecaondernemers lopen door de coronamaatregelen veel omzet mis. Bruines legt uit dat het voor Den Haag niet mogelijk is om financieel bij te springen. 'We hebben als gemeente al veel extra kosten aan de GGD en de zorg. En ook wij hebben geen bodemloze put aan geld tot onze beschikking. Voor financiële compensatie moeten de ondernemers bij het Rijk zijn, omdat het hier om landelijke maatregelen gaat. Maar op andere vlakken proberen we wel te helpen waar we kunnen.'

