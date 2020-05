Voedselmuseum LAM is klaar om weer open te gaan: 'We willen iedereen een vipbehandeling geven'

'We hebben het thema eten gekozen als rode draad in de aankopen van onze kunst', vertelt Van Zanten. 'Dat hebben we gedaan omdat we ook een beetje een instapmuseum willen zijn, een museum waar je misschien wel voor de eerste keer naar kunst kijkt. We hebben allemaal wel iets met eten, dus daarmee hebben we meteen een ijsbreker om een gesprek aan te gaan over de kunst in onze collectie.'

Museum LAM heeft geen naambordjes bij de kunstwerken hangen met informatie over de kunstenaar en het werk. De bezoeker wordt op die manier geprikkeld om zelf te kijken. In 'Eruit op de Buis' zal Van Zanten de rondleiding verzorgen en wel bij bepaalde kunstwerken het achterliggende verhaal vertellen.

Eetdagboek in porselein

'We vinden het heel belangrijk om mensen te prikkelen met eten als thema', aldus Van Zanten. 'Je hoeft geen kennis te hebben als je hier komt, dat is het belangrijkste. Begrijp me niet verkeerd, dat is bij veel musea zo. Er bestaat alleen altijd een idee - ook bij mijzelf - dat je bij een tentoonstelling binnenloopt en denkt: oh, ik weet hier helemaal niks vanaf dus het is niks voor mij. Terwijl die kunst er voor ons allemaal is. Je hoeft er niet veel vanaf te weten om een leuke ervaring te hebben en op ontdekkingstocht te gaan.'

Het museum heeft daarom allemaal verschillende objecten in het museum staan: van schilderijen tot beelden en van video-installaties tot digitale kunst. Zo staat een deel van het museum tot de nok toe vol met geboetseerde etenswaren. Het is het 'eetdagboek' van een kunstenaar die een jaar lang bij heeft gehouden wat hij at, om dat vervolgens in porselein uit te voeren. Van Zanten vertelt erover in deze video:

Een vipbehandeling

Vanwege het coronavirus is museum LAM al enige tijd gesloten, maar 5 juni mogen er eindelijk weer bezoekers komen om van de kunst te genieten. 'We zijn er helemaal klaar voor', zegt Van Zanten. 'Wij hebben de mazzel dat we eigenlijk altijd al met een tijdslot werken. Bij ons moest je al een ticket van tevoren reserveren, omdat we maar een bepaald aantal mensen binnen willen hebben zodat we iedereen een vipbehandeling willen geven.'

In het 'nieuwe normaal' verandert er daarom weinig in museum LAM. 'We hebben kleine aanpassingen in de route gemaakt en vooral heel veel punten gecreëerd om je handen te wassen of te desinfecteren. Verder is het eigenlijk heel erg hetzelfde als hiervoor.'

Eerder brachten we met het programma 'Eruit op de Buis' onder meer een bezoek aan Het Kunstmuseum, Keukenhof, Naturalis, Blijdorp en Avifauna. Die uitzendingen kijk je hier terug.