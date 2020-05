Personeel verpleeghuizen nog steeds bezorgd over gezondheid

Personeel in verpleeghuizen maakt zich nog steeds ernstig zorgen over hun eigen gezondheid en die van hun bewoners. Dat blijkt uit meldingen die zijn binnengekomen bij het meldpunt van Omroep West over de verpleegzorg. Er zijn inmiddels bijna overal beschermingsmiddelen voor het personeel. Het aantal besmettingen onder bewoners is over het hoogtepunt heen, maar dat is volgens één verpleegkundige 'omdat de meeste besmette cliënten inmiddels zijn overleden'.

Meerdere mensen melden dat personeel de afgelopen weken verplicht werd door te werken met coronaverschijnselen. 'Eén verpleger die ziek is geworden heeft eerst nog een week op de afdeling gewerkt', schrijft een man wiens vader besmet raakte in het tehuis.

Een verpleegkundige uit een Haags tehuis vertelt dat ze door een besmette bewoner in haar gezicht is gehoest. Ze kreeg daarna coronaverschijnselen, maar de leiding weigerde haar op te geven voor een test. Die test kreeg ze later alsnog en de uitslag was dat ze besmet was. De vrouw zit inmiddels vier weken thuis, de bewoner die haar besmette is overleden. 'Er zijn nog meer doden, maar ik weet niet precies hoe veel.'

Verplicht werken

Uit meer tehuizen wordt gemeld dat personeel de afgelopen maand niet of nauwelijks is getest, maar wel met ziekteverschijnselen bewoners moest verzorgen. En dat kan niet op anderhalve meter. 'Afstand houden is natuurlijk onmogelijk', zegt een werknemer van een tehuis in Zoetermeer. Het leidt tot besmettingen over een weer.

In een ander tehuis worden verpleegkundigen met ziekteverschijnselen voor drie dagen naar huis gestuurd 'om uit te zieken', maar daarna moeten ze verplicht weer aan de slag. Dat loopt soms heel verkeerd af. 'Een collega die na die drie dagen weer moest verschijnen stortte halverwege haar dienst in en werd met een ambulance weggebracht, sindsdien ligt ze met corona in het ziekenhuis.'

'Een derde overleden'

Alle melders zeggen dat er op hun afdeling meerdere bewoners besmet zijn met, of overleden aan, corona. In sommige tehuizen gaat het om enkele bewoners, iemand meldt 'zes van de negen bewoners besmet', in andere vestigingen gaat het om grotere aantallen. 'Bij ons zijn twaalf mensen overleden, dat is een derde van de afdeling.' Een medewerkster van een Haags tehuis zegt: 'We hebben negentien besmette bewoners en zestien besmette medewerkers, daarom draait het huis nu op uitzendkrachten.'

Over de beschikbaarheid van de beschermingsmiddelen verschillen de meningen. In sommige tehuizen zijn er 'inmiddels genoeg, maar eerst niet', elders is het nog steeds minimaal. 'We krijgen twee mondkapjes per dienst, je moet met één kapje dus vier uur doen', schrijven twee Haagse verpleegkundigen van verschillende organisaties. Bij een tehuis ergens anders in de regio moeten meerdere medewerkers een aantal diensten achter elkaar één beschermend schort delen. Veel melders zeggen dat ze nog steeds onbeschermd op bewoners worden afgestuurd.

Landelijk onderzoek

Dit beeld wordt bevestigd door een onderzoek van de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). Deze enquête werd door bijna 11.000 mensen ingevuld. Een derde van al deze verpleegkundigen ervaart druk vanuit de leiding om zonder beschermingsmiddelen zorg te verlenen. En in verpleeghuizen is het zelfs bijna de helft. Vijftien procent zegt aan het werk te zijn gegaan met corona-gerelateerde klachten.

Verpleeghuizen, ook degene die bij Omroep West worden genoemd, wijzen er op dat ze werken volgens de richtlijnen van het RIVM. Maar in het onderzoek van de V&VN vindt nog geen kwart van de ondervraagden dat die richtlijnen passen bij de praktijk.

Verbod op bezoek

Bij het Omroep West-meldpunt melden zich ook familieleden van bewoners van verzorgingstehuizen. Ze verbazen zich bijvoorbeeld over de manieren die mensen vinden om het bezoekverbod te omzeilen. 'Wij staan van buiten te bellen met onze moeder die op haar kamer zit en zien naast ons een bewoner met zijn rolstoel naar buiten rijden waar hij van iemand twee tassen boodschappen krijgt overhandigd. Volgens de leiding is dat niet verboden.'

Het bezoekersverbod doet bij meer mensen, zowel familie als personeel, de wenkbrauwen fronsen, omdat personeel het virus veel meer lijkt te verspreiden dan bezoekers. Door de maatregel sterven veel ouderen in eenzaamheid en dat vinden melders een slechte zaak. 'Achteraf bezien was het raar om ziek personeel wel binnen te laten en familie niet', zo vat een verzorgster het samen.

Speciale afdelingen

Er gaan ook dingen wel goed. Meerdere melders zeggen dat in hun vestiging inmiddels speciale corona-afdelingen of -verdiepingen zijn die volledig zijn afgesloten en waar personeel nog uitsluitend met beschermende kleding naar binnen mag.

Een Hagenaar van 65 vertelt dat zijn broer van 70 op de weg terug is. 'Hij ligt niet meer in het ziekenhuis en niet meer aan de beademing. Hij overleeft het wel. Maar op zijn afdeling is wel iedereen besmet geweest.'

'Slachtoffers niet meegeteld'

Waar sommige verpleegkundigen extra mee worstelen is dat ze hun bewoners zien overlijden en er vervolgens door de leiding wordt gedaan alsof het niet door het virus komt. 'Ze zijn niet allemaal getest, dus dan wordt het gemeld als natuurlijke dood met verdenking Covid-19, maar dan kom je niet in de statistieken. Je wordt niet meegeteld. Zelfs als je dood bent tel je niet mee, alsof de leiding denkt: je bent toch oud en dement dus er is niemand die je ziet.'

De medewerkers hebben het er zwaar mee: 'Verzorgenden zijn ontzettend loyaal', vertelt een verpleegkundige met meer dan dertig jaar ervaring. 'Dus die komen altijd, want er liggen mensen dood te gaan. Maar die lege kamers achtervolgen je. Je ziet zo veel kapot gaan om je heen.'

Verantwoording

Bij het meldpunt van Omroep West kwamen de afgelopen twee weken enkele tientallen meldingen binnen. Dat is beduidend minder dan bij eerdere meldpunten over bijvoorbeeld schimmel in woningen en gevaarlijke kruispunten. Het zou er op kunnen duiden dat het in veel verpleeghuizen goed is gegaan sinds het begin van de corona-uitbraak, maar het zou ook kunnen dat mensen niet durven te melden. Alle melders, zowel personeel als familie van bewoners, willen anoniem blijven en we mogen hun verhalen niet zo opschrijven dat ze herleidbaar zijn naar een bepaalde vestiging van een zorginstelling. 'Op praten met de pers staat de doodstraf', zegt een verpleegkundige uit een tehuis waar veel mis is.

Niet alle soorten meldingen komen terug bij alle instellingen. De vele besmettingen onder personeel en bewoners zijn de enige constante. Schaarste aan beschermingsmiddelen wordt door ongeveer de helft van de melders aangegeven. Andere misstanden, als gebrek aan testen of gebrek aan transparantie naar personeel en familie van bewoners, komt bij minder instanties voor.

Melders werken op locaties van onder meer Haagse Wijk- en Woonzorg, WoonZorgcentra Haaglanden, Florence, Cardia in Den Haag en omstreken, Fundis/WelThuis en Gemiva-SVG in Gouda en het oosten van de regio en Marente met vestigingen in de regio Leiden en de Duin- en Bollenstreek. We hebben bij al deze instellingen gevraagd om een schriftelijke reactie op de punten beschermingsmiddelen, besmettingen en sterfgevallen onder personeel en bewoners, en het testen van personeel en bewoners.

Vijf organisaties hebben gereageerd:

Marente:

Wij delen geen details of cijfers over coronabesmettingen, laat staan overlijdens. Onze aandacht gaat naar het informeren van betrokken, zoals cliënten, mantelzorgers en medewerkers wanneer nodig. Wij volgen de RIVM/GGD-richtlijnen als het gaat om het testen en het wel of niet laten werken van medewerkers met coronaverschijnselen.

Florence:

Florence verwijst naar de eigen website, waar onder meer wordt gemeld dat er in vijf vestigingen besmettingen zijn vastgesteld en dat er ook bewoners zijn overleden. Hoe veel wordt niet vermeld. Volgens de site zijn er genoeg beschermingsmiddelen voor het personeel. Personeel wordt bij klachten niet ingezet voor zorg en wordt meteen getest.

WZH:

Bij WZH hebben wij genoeg beschermingsmiddelen om onze cliënten en onze collega’s te beschermen. Natuurlijk moeten we er verstandig en spaarzaam mee omgaan, maar vooralsnog zijn er genoeg persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. Bij WZH mogen collega's met coronaverschijnselen niet werken. Alle medewerkers die coronaverschijnselen vertonen, komen in aanmerking voor een test.

Fundis:

Fundis verwijst voor informatie over aantallen besmettingen en sterfgevallen naar het RIVM en de GGD. Verder schrijft een woordvoerder:

Voor het dragen van beschermingsmaterialen volgen wij de richtlijnen vanuit het RIVM op. Dat betekent onder andere dat zorgmedewerkers COVID positief besmette bewoners volledig beschermd verzorgen. De voorraad beschermingsmiddelen blijft nijpend, maar wij krijgen dit rond.

Het testen van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis kan sinds 6 april en wordt verzorgd door de GGD. We zijn heel blij met deze mogelijkheid en vinden het ook noodzakelijk. Sinds dat de mogelijkheid er is om zorgmedewerkers te testen voeren wij hier actief beleid op.

Wanneer bovenstaande op onze medewerker van toepassing is en hij of zij wil getest worden, dan geeft de medewerker dit aan bij de leidinggevende. Triage loopt via de GGD of via de bedrijfsarts.

Alle medewerkers die getest willen worden sturen wij volgens procedure in naar de teststraat van de GGD. De GGD registreert aantallen en deelt deze gegevens met de officiële instanties. Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze medewerkers en delen geen gegevens zonder context. Voor aantallen verwijzen we graag naar de RIVM en GGD.

Omroep West: Herkent u zich in het verhaal dat personeel met coronaverschijnselen een test wordt geweigerd?

Fundis: Het is goed om te beseffen dat er een procedure geldt. Om in aanmerking te komen voor een test heb je een verwijzing nodig. Deze verwijzing dient te worden geïndiceerd aan de hand van landelijke richtlijnen uitgangspunten algemeen inzetten en testen zorgmedewerkers. Een zorgmedewerker kan pas getest worden door de GGD indien hij/zij minimaal 24 uur symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) heeft. Onze ervaring is dat als een medewerker bovenstaand profiel heeft altijd getest kan worden.

2,13% van de medewerkers van ons totale verzuim heeft COVID gerelateerde klachten en ziekt thuis uit.

Omroep West: Herkent u zich in het verhaal dat personeel met coronaverschijnselen verplicht wordt door te werken?

Fundis: Wij verwachten dat onze medewerkers doorwerken, zolang dat verantwoord is. Daartoe volgen wij de richtlijnen van het RIVM. En zo communiceren wij dat ook aan onze medewerkers. Collega's die klachten en daarbij koorts krijgen worden conform de richtlijnen van het RIVM niet te werk gesteld en gaan thuis uitzieken.

Wij houden de gezondheid van al onze bewoners en medewerkers nauwlettend in de gaten. Ook moedigen wij medewerkers aan om naar elkaar om te kijken. Het helpt dat het via de GGD inmiddels mogelijk is om medewerkers te testen.

Er wordt extra veel van onze zorgmedewerkers verwacht. Anders dan voorheen zijn er geen familieleden of naasten die langskomen bij cliënten en er zijn geen vrijwilligers. Tegelijkertijd hebben zieke cliënten extra zorg nodig. Er komt een hoop op onze medewerkers af. Denk aan hoge werkdruk, hoge verwachtingen, constante paraatheid, of juist het afwachten omdat je thuis zit en de onzekerheid over het verloop van de situatie, zijn daar voorbeelden van. Wij doen er alles aan om collega's zoveel mogelijk te steunen. Bijvoorbeeld door in gesprek te blijven en zo helder mogelijk te communiceren. Wij merken dat medewerkers aangeslagen zijn, maar ook strijdbaar, daar zijn we bijzonder trots op. De inzet is onverminderd hoog.

Via mondelinge toelichting, nieuwsbrieven en andere kanalen informeren wij ons personeel. Medewerkers die twijfels of vragen hebben, moedigen wij aan om contact te zoeken met hun leidinggevende. Ook kunnen zij altijd met een professional in gesprek. Psychologen Goudenhart – de vakgroep psychologie -, net als WelThuis onderdeel van Fundis, hebben onder andere een gesprekslijn geopend voor medewerkers van de Fundis-bedrijven. Aanvullend biedt de organisatie Psion medewerkers de mogelijkheid voor extra en aangepaste ondersteuning, ten tijde van de coronacrisis: de Psychologenlijn en online sparringsessies voor leidinggevenden.

Gemiva-SVG:

Van de ongeveer 1500 bewoners zijn er tot 28 april zes bewoners en zes medewerkers positief getest, niemand is overleden. Er zijn 45 medewerkers getest en er zijn voldoende beschermingsmiddelen.

Omroep West: Herkent u zich in het verhaal dat personeel met coronaverschijnselen verplicht wordt door te werken?

Gemiva-SVG: Nee, daarin herkennen wij ons niet.

Omroep West: Herkent u zich in het verhaal dat personeel met coronaverschijnselen een test wordt geweigerd?

Gemiva SVG: Nee. Wij roepen onze medewerkers op zich te laten testen als zij meer dan 24 uur klachten hebben die kunnen wijzen op corona, zoals verkoudheid, hoesten of koorts.