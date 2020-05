Seniorencomplex ontruimd na autobrand in kelder

In de parkeergarage onder een seniorencomplex aan de Donker Curtiusstraat in Den Haag zijn donderdag twee auto's uitgebrand. Vanwege de hevige rook werden de bovenliggende woningen door de brandweer ontruimd.

De brandweer had de brand in de twee auto's snel onder controle, laat een woordvoerder weten. 'Maar er kwam zoveel rook bij vrij dat we besloten hebben om alle woningen in het seniorencomplex uit voorzorg te ontruimen.'

Volgens de brandweer is de rook inmiddels weg. 'Maar het is een groot complex met veel woningen, dus we hebben een extra wagen laten komen om alle appartementen te controleren om te zien of alle rook ook daadwerkelijk weg is. We verwachten dat alle bewoners na de controle weer terug naar binnen kunnen.'