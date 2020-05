Geen evenementen, geen beveiligers: 'Het is een ramp'

Zolang er geen vaccin is tegen het coronavirus zijn massale evenementen voorlopig niet toegestaan. Dat is niet alleen een grote klap voor de organisatoren en artiesten, maar ook voor de beveiligingsbranche. Die ziet opdrachten verdwijnen als sneeuw voor de zon. Daarnaast blijven ook grote horecagelegenheden voorlopig dicht waardoor een beveiliger ook daar niets te zoeken heeft. 'Dit is voor onze bedrijven die daar actief zijn een ramp', zegt voorzitter Ard van der Steur van de Nederlandse veiligheidsbranche.

Onder deze vereniging vallen negentig procent van alle beveiligers in ons land. Dat zijn er zo'n dertigduizend. Deze beveiligers hebben een speciale opleiding gevolgd en zijn door de politie gescreend. Een van hen is de 31-jarige Jeroen Eijkelhof. Hij werkt voor het beveiligingsbedrijf G4S en houdt vandaag een pand in Zoetermeer in de gaten. Uiteraard coronaveilig.

'Je moet je natuurlijk houden aan de anderhalve meter afstand, maar we hebben ook een voorbeeldfunctie.' Intussen haalt Eijkelhof een flesje desinfecterende gel uit zijn zak en laat hij zijn zwarte plastic handschoenen zien. 'We gebruiken bij het controleren van een deur of een raam handschoenen om de aanraking van iets dat vaak wordt beetgepakt te beperken.'

Overheidssteun tussen 10 tot 15 miljoen

Eijkelhof heeft dus nog werk, maar veel beveiligers kwamen de afgelopen weken thuis te zitten. Het begon met het sluiten van overheidsgebouwen, bedrijven en scholen en nu dus het voorlopig stopzetten van evenementen. Vorige week werd duidelijk dat dit soort massale activiteiten eigenlijk pas weer mogelijk zijn als er een vaccin is. Van der Steur: 'We hebben natuurlijk alle begrip voor de maatregelen die de overheid neemt in het belang van de volksgezondheid, maar de toekomstige maatregelen voor de evementen en de horeca zijn voor onze bedrijven echt een ramp.'

Op dit moment zijn er volgens Van der Steur nog geen bedrijven omgevallen. Om dit zo te houden, is er volgens hem overheidssteun nodig. Tussen de tien en vijftien miljoen euro. 'De beveiligingsbedrijven in die specifieke evenementenhoek konden de afgelopen maanden natuurlijk niets doen. Ze hoopten ergens deze zomer weer te kunnen gaan draaien en geld te verdienen. Het ziet er nu naar uit dat dit langere tijd niet kan. Daarom gaan we aan de overheid vragen om deze bedrijven extra te ondersteunen.'

'Blijf met je poten van beveiligers af'

Toch ziet Van der Steur aan de andere kant ook werk ontstaan. 'Bij winkels, maar ook in parken en natuurgebieden hebben ze extra behoefte aan mensen die zorgen dat de anderhalve meter afstand wordt bewaakt. Daar kunnen we gelukkig een deel van onze mensen inzetten. Maar nog niet genoeg, dus er is nog steeds wel een probleem.' Overigens blijkt niet iedereen gediend te zijn van een beveiliger die je wijst op het houden van anderhalve meter afstand. Zo werd vorige week in Rotterdam nog een beveiliger mishandeld nadat hij een klant in een supermarkt op de coronarichtlijnen wees.

'Absurd', vindt Eijkelhof. 'Dat er geweld tegen een beveiliger wordt gebruikt terwijl die alleen maar zijn werk doet.' Van der Steur: 'Het komt voor, omdat mensen dan toch niet goed begrijpen waarom die maatregelen er zijn, waarom ze die afstand moeten houden, waarom niet meer mensen tegelijk in een winkel mogen. Dan zie je dat mensen daar heel onprettig of agressief op reageren.' Daarom roept hij op: 'Dames en heren blijf met je poten van beveiligers af. Ze werken ook voor uw veiligheid. Toon hen het respect dat ze verdienen.'