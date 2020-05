Verbazing over schietpartij in 'keurige' buurt: 'Toch wel even schrikken'

Een dag na de schietpartij in de Haagse Hendrik Zwaardecroonstraat, waarbij een 48-jarige man gewond raakte, vraagt de buurt zich af wat er nu precies gebeurd is woensdagavond. Veel omwonenden hebben de schoten gehoord, maar weinig gezien. Een enkeling is geschrokken, maar buurtbewoners zijn vooral verbaasd dat dit gebeurt in hun 'keurige' wijk Bezuidenhout.

Woensdagavond rond 22.45 uur krijgt de politie de melding van de schietpartij. 'Mijn vrouw hoorde twee schoten en ze zag twee jongens', vertelt een wat oudere man donderdag terwijl hij naar zijn auto loopt. 'We hebben de politie gebeld.' Verder zegt hij niks te weten over de gebeurtenis.

Het slachtoffer is een man van 48 die bij het verlaten van zijn huis op de trap van het portiek onder vuur is genomen, volgens de politie. Die denkt dat het slachtoffer misschien is opgewacht. De man vlucht gewond zijn huis in en belt de politie. Zijn sloffen blijven achter op de trap.

Hoogwerker

Er worden verschillende ambulances en een traumateam opgeroepen. Een hoogwerker van de brandweer moet er aan te pas komen om de gewonde man van de bovenste verdieping op een brancard naar beneden te takelen.

'Je hoorde schieten, schreeuwen, schieten en wegrennen', vertelt een vrouw die iets verderop woont. Ze snelt na de schietpartij gelijk naar buiten om te kijken of ze hulp kan verlenen. 'Misschien niet zo slim, bedenk ik me achteraf.' Ook een oudere dame die tegenover het portiek woont, hoort de schoten. 'Maar ik heb verder niks gezien, want ik ben niet zo snel ter been', vertelt ze lachend.

Call of Duty

Een derde vertelt dat hij 'zelf zat te schieten', maar dan op de spelcomputer. Als hij knallen hoort die niet bij het spel horen gaat hij toch maar even kijken wat er allemaal aan de hand is. Hij ziet dat de straat zich vult met hulpdiensten. 'Normaal lees je dit soort dingen in de krant of zie je het op het nieuws. En nu gebeurt het opeens in je eigen straat.'

'Toch wel even schrikken', vindt een andere buurvrouw. Ook zij hoort de knallen. 'Ik dacht dat er iets viel ofzo.' Ze neemt wel eens pakketjes aan voor de man die is neergeschoten. Hij zou samen met zijn vrouw wonen, vertelt ze. 'Een heel normaal, rustig stel.' Net als anderen heeft ook zij geen idee wat hier nou achter zou moeten zitten.

'Keurige buurt'

Veel bewoners zijn dan ook verbaasd dat dit in hun straat is gebeurd. Ze vertellen dat het een 'keurige' buurt is waar ze wonen. 'Er wonen veel gezinnetjes.' De één vertelt dat ze weleens last heeft van de bovenburen en een ander dat er wat louche cafeetjes zitten hier en daar. 'Waar vast wel eens wat onder de toonbank verkocht wordt.' Maar verder zijn ze eens dat het een prima plek is om te wonen.

Na de schietpartij is de dader weggerend. Het slachtoffer heeft de politie verteld dat het gaat om een man van ongeveer 1.70 meter, die zwarte kleding droeg.