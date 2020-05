Groene Hart Ziekenhuis doet mee met plasmadonatie in strijd tegen corona

Het onderzoek wordt geleid door het Ersamus MC. Uit studies naar onder meer SARS is gebleken dat het toedienen van bloedplasma met antistoffen van genezen patiënten het verloop van de ziekte minder heftig deed verlopen. De vraag is nu of dat bij het huidige coronavirus ook zo werkt. Aan de studie moeten minimaal 426 patiënten meedoen om tot een wetenschappelijk bewijs te komen. De eerste patiënten in Gouda hebben nu het plasma toegediend gekregen.

Of het ook daadwerkelijk helpt, weet internist Faiz Karim nog niet. 'We hebben nu in heel Nederland vijftig mensen zo behandeld, dat is nog te weinig.' Wanneer er wel meer duidelijk is, hangt af van het aanbod van het plasma en het aantal patiënten dat mee wil doen. Het plasma wordt ingezameld door bloedbank Sanquin, en vervolgens verdeeld over de ziekenhuizen die meedoen aan het onderzoek.

Iedereen kan meedoen

In principe kan iedere coronapatiënt deelnemen, mits er niet al aan een andere coronaproef meegewerkt wordt. Ook moet de bloedgroep van de donor overeenkomen met dat van de ontvanger. Van de mensen die zich aanmelden, krijgt de helft het plasma toegediend, de andere helft doet als controlegroep mee aan het onderzoek. Wie tot welke groep behoort, wordt middels loting bepaald. Dat is een gebruikelijke methode in de ontwikkeling van medicijnen en behandelingen.

In onze regio gaan ook het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en ziekenhuizen van het HMC meedoen.

LEES OOK: Deze arts uit Noordwijk ging viral met zijn coronacollege op social media