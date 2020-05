'Sommige leerlingen zijn weken uit beeld geweest', Haagse leerplichtambtenaar in coronatijd

Rajshri Ramman werkt als leerplichtambtenaar bij de gemeente Den Haag. Vanwege de coronamaatregelen werkt ze thuis. Maar dat is niet de enige verandering waar ze mee te maken kreeg nadat de scholen half maart dicht gingen. Ze houdt zich al weken bezig met contact leggen met ouders en kinderen die uit beeld zijn geraakt.

'Het begint met scholen die ons benaderen omdat leerlingen niet inloggen bij de online lessen of hun schoolwerk niet komen ophalen', vertelt Ramman. 'Eerst proberen scholen contact te leggen met deze leerlingen of hun ouders. Als dat niet lukt worden wij ingeschakeld.'

Broertjes of zusjes

Leerplicht raadpleegt dan eerst het eigen systeem om te kijken of de scholen van mogelijke broertjes en zusjes wel contact hebben. Ook bekijkt de afdeling of er andere telefoonnummers bekend zijn die bijvoorbeeld in de avonduren wel bereikbaar zijn.

Ramman: 'Ook hebben we een brief in verschillende talen die we naar gezinnen sturen. En als dat allemaal niet lukt, dan gaan we op huisbezoek.'

Laptop nodig

Ramman heeft gemerkt dat de redenen van sommige gezinnen om geen contact te hebben met school vrij simpel kunnen zijn. 'Soms hebben gezinnen geen laptop of andere middelen om online onderwijs te volgen. Dan proberen wij daarvoor te zorgen. Maar er zijn soms ook gezinnen met een alleenstaande moeder met vier kinderen. Een baby, een kleuter en kinderen die naar de basisschool en het voortgezet onderwijs gaan. Zo'n moeder moet dat allemaal in de gaten houden en dat valt niet mee. Wij proberen in gesprekken te helpen om een beetje structuur in hun dag aan te brengen.'

Over een gezin maakte Ramman zich in het bijzonder zorgen. 'Dit gezin is weken uit beeld geweest', vertelt ze. 'We hebben gebeld, het maatschappelijk werk is langs geweest, wij zijn op huisbezoek geweest, we hebben brieven geschreven, maar we konden op geen enkele manier contact krijgen. Uiteindelijk hebben we de politie ingeschakeld en die heeft moeder opgespoord. Zij bleek in het buitenland te zitten en ze had haar kinderen ergens anders in Den Haag ondergebracht. Dat is echt een zorgelijke situatie geweest.'

Niet handhaven

Nu de scholen weer open zijn geldt de leerplichtwet weer. 'Maar we gaan nog niet handhaven, dat is een landelijke afspraak', zegt Ramman. 'Scholen bellen ons om te vragen wat ze moeten doen met ouders die hun kinderen thuis houden. Ons advies is om het gesprek met deze ouders aan te gaan en te onderzoeken waarom ouders hun kinderen niet naar school brengen en welke oplossing er geboden kan worden. We willen vooral voorkomen dat kinderen een grote leerachterstand oplopen.'

