Zanger Ed Struijlaart is alleen maar aan het knallen: 'Wat is anderhalve meter op een mensenleven'

In Eruit op de Buis zie je de mooiste liedjes uit de coronacollectie, met onder meer Ed Struijlaart, Tim Akkerman en Tess et les Moutons.

Ed Struijlaart gooide meteen het roer om nadat we te maken kregen met een intelligente lockdown. Donderdag 12 maart werd duidelijk dat al zijn optredens voorlopig niet doorgingen. De zondag daarop hield de singer/songwriter al zijn eerste quarantaineconcert.

Hoe gaat het met je?

Goed, ik heb het ontzettend druk. Ik zit vol met plannen.

Je was een van de eerste artiesten die ging streamen?

'Die zondag was ik er als een van de eersten bij. Ik dacht: waarom zou ik in een hoekje gaan liggen. Laat ik kijken wat er wel mogelijk is. Ik had alles in huis om zelf te gaan livestreamen. De eerste stream was overweldigend, mensen zaten thuis en gingen kijken. En ze doneerden ook geld, niet onbelangrijk. En dat is hoe ik altijd werk. Ik ga eerst leuke dingen doen en het geld dat volgt. Maar het is een logische manier om ook nog wat te verdienen.'

Voor Omroep West heb je speciaal het nummer Dichterbij dan ooit geschreven. Met de mooie zin: Wat is anderhalve meter op een mensenleven. Hoe ging het schrijven in z'n werk?

Ed lacht als hij vertelt: 'Dat ging heel snel. Het nummer was in een half uur geschreven, de woorden waren er al. Ik merk dat ik nu vrij creatief ben, ik sta heel erg aan. Het is een soort overlevingsmechanisme, ik wil alles wat ik voel en meemaak omzetten in klanken. Ik ben erachter gekomen dat het de afgelopen jaren heel erg goed met me ging. Ik had niet zo veel om over te schrijven, geluk wordt vaak saai. Het is nu de grootste crisis sinds WOII en ik voel de behoefte en drang om daar muziek bij te maken.'

Dit is het nummer Dichterbij dan ooit:

Toch is dat geluk er nu wel, van de week plaatste je een mooie foto van je gezin op Twitter.

Ja we wonen sinds september in Krimpen aan de Lek. We gingen wandelen met het gezin en dan zie je dat vlakbij een prachtig natuurgebied is. Je waardeert het nu meer, even met het gezin eruit, in de mooie natuur.

Wat zijn je verdere plannen?

'Ik ben alleen maar aan het knallen. Er zijn mensen die zeggen 'lekker effe niks', dat is niet wat ik doe. Op dit moment ben ik bezig met Moederdagserenades. Ik heb er net weer vijf ingezongen. En verder heb ik het druk met een virtuele theatertour. Dan speel ik thuis en wordt het gestreamd via de Facebookpagina van het theater. Daar boor ik een nieuw publiek, en dus nieuwe donaties, mee aan. En verder zit ik vol met plannen, ik wil ook een podcast maken. Kortom ik kijk alleen maar vooruit en zie veel kansen.'

Ed Struijlaart | Fotograaf: Rutger van der Bent

Het programma 'Eruit op de buis' zie je woensdag 13 april op TV West om 17.00 uur, met een herhaling op ieder heel uur.