Coronacrisis inspireert twaalf Leidse kunstenaars

Industrieel ontwerper Maarten Slof en grafisch ontwerper Julia van Duijn zijn blij met de opdracht van het Leidse museum. Hoewel ze ondanks de coronacrisis niet zonder werk zitten, kunnen ze het geld (duizend euro per kunstenaar) goed gebruiken.

Toevallig hebben de creatievelingen zich allebei laten inspireren door geluid. Slof: 'Het was eigenlijk een van de eerste dingen die mij opviel. Dat als je buiten was, je opeens de vogels veel meer hoorde. Dus zo werd het voor mij heel erg symbolisch dat het coronavirus ruimte gaf aan de vogels.'

Vogelhuisje

En dus heeft Slof een vogelhuisje gemaakt, in de vorm van het coronavirus. Waar het komt te hangen is nog niet helemaal duidelijk, maar in ieder geval in de natuur, aan een boom: 'Het is nu nog kaal, maar het huisje gaat dan helemaal op in de natuur. Dus het wordt dan overdekt door groen mos en het verwildert. De rode glazuren uitsteeksels steken daar dan enorm tegen af.'

Het Vogelhuisje van industrieel ontwerper Maarten Slof | Foto: Omroep West

Omdat Van Duijn noodgedwongen haar stage vanuit huis moet doen, vallen haar de geluiden om zich heen op. 'Zoals bijvoorbeeld de wasmachine. Of kippen in de achtertuin. Gezoem van de koelkast. Of een waterkoker of een deur die dichtslaat.'

Wasmachine

'Op een gegeven moment kun je de geluiden niet meer negeren en als je er op let dan komt het zo op je af. Dat wilde ik visualiseren, hoe dat eruitzag.' Daarbij is het dus niet de bedoeling om bijvoorbeeld letterlijk een wasmachine te tekenen. 'Bij een wasmachine heb je de centrifugeerfunctie, dan staat het heel hard te draaien, te trillen en heen en weer te gaan. Voor mijn gevoel zijn dat hele kleine golfjes die bewegen, in hele grote getalen. Dus er gebeurt heel veel.'

Visualisatie van een wasmachine | Grafisch ontwerp: Julia van Duijn

Het eindresultaat van alle twaalf kunstenaars, met als titel Please Don’t Touch, is vanaf volgende week vrijdag te zien in Leiden. Elke kunstenaar kiest zijn eigen locatie. Momenteel ligt dit ter goedkeuring bij de gemeente. Dit weekend hoopt ROEM de plattegrond met locaties bekend te kunnen maken op de nieuwe, tijdelijke website. Naast een expositie verschijnt een publicatie met daarin alle werken, het proces en de presentatie in de open lucht.