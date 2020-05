Gesloten kantoren brengen oesterzwammenkwekerij in problemen

Oprichtster Annelies Goedbloed: 'Voor de lockdown haalden we dagelijks bij een kantoor van 16 verdiepingen koffiedik op. Je kan je voorstellen hoeveel koffiemachines daar staan en hoeveel koffiedrab dat oplevert, het gaat zeker om zo’n 50 kilo. Maar nu hebben we dus zeven weken niks opgehaald.'

Het koffiedik is een verse en schone grondstof die heel geschikt is als kweekbodem voor oesterzwammen. De Haagse Zwam vermengt het koffiedik met schimmels en sporen waar de zwammen uit ontstaan.

De laatste zwammen worden vrijdag geoogst. Dan zijn er voorlopig geen Haagse zwammen. 'We moesten sowieso omschakelen, want we leverden onze zwammen aan de Haagse horeca. Dus we zijn aan particulieren gaan leveren. Dat was ook wel erg leuk om te doen', legt Annelies uit. 'We leden er wel verlies op, maar we wilden voorkomen dat we de oogst moesten vernietigen.'

Experimenteren met zwammen

Ondertussen zijn er ook restaurants gaan experimenteren met de zwammen. 'Ik leverde zo'n 30 kilo aan een restaurant en die heeft er hele gave dingen meegedaan. Zwammen op het zuur en zwammentapenade. Producten die ik in de toekomst via de toekomstige webshop wil verkopen. Maar er gelden ook weer allerlei regels voor. Die webshop moet er nu dus ook snel komen', verzucht ze.

'Voorlopig ben ik er druk mee. We werken met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. En er is nog genoeg te doen. We hopen in augustus alles weer vlot getrokken te hebben en dan weer vol te kunnen leveren. Het liefst aan restaurants en particulieren', aldus Annelies. Of het gaat lukken? Dat blijft koffiedik kijken.