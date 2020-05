Vader en zoons gaan met gevonden granaat op pad: 'Dit is levensgevaarlijk'

Onderweg ging één van de mannen twijfelen of het wel zo verstandig was het projectiel te vervoeren. Hij besloot de granaat af te geven bij de politie in Delft, maar daar besloten vastberaden agenten hem meteen de deur te wijzen. 'Dit is levensgevaarlijk, want ook na zo'n lange tijd kan zoiets nog afgaan, met alle gevolgen van dien.'

Het bleek te gaan om een 75 jaar oude afgeschoten, maar nooit ontplofte granaat van een kanon of boordgeschut. De Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de granaat op een veilige plaats tot ontploffing gebracht.

Consternatie in Leiden

Eerder deze week kwam er bij een politiebureau in Leiden ook al iemand langs met een granaat. De politie roept op: 'Kom je zoiets tegen, dan is het belangrijk om het te laten liggen waar het ligt. Zorg ervoor dat niemand anders in de buurt komt, en bel 112.'