Grote evenementen worstelen met opties in coronacrisis: 'Hopen op fysieke intocht Sinterklaas'

Grootschalige evenementen mogen pas weer door gaan als er een vaccin is tegen het coronavirus. Eerder werd al bekend dat evenementen tot 1 september niet door konden gaan. Nu is het ook voor evenementen in het najaar afwachten, want niemand weet wanneer er precies een vaccin beschikbaar is. Veel organisaties, zoals die van het Leidens Ontzet en de Haagse Sinterklaasintocht, zijn op dit moment druk bezig met het bedenken van alternatieven.

'We hebben nog niet officieel besloten of het wel of niet door gaat', zegt Marc Newsome namens de 3 October Vereeniging, de organisator van de festiviteiten tijdens het Leidens Ontzet. 'We zijn nog in gesprek met de gemeente en het is nu nog onduidelijk wat we gaan doen. Het bericht van het kabinet ziet er voor ons niet goed uit, dat klopt.'

De 3 October Vereeniging is achter de schermen druk bezig met alternatieven. 'Zodat we op alles voorbereid zijn, maar dat is nog erg pril. We moeten echt nog kijken en uitwerken wat wel en niet kan', aldus Newsome die benadrukt dat het Leidens Ontzet toch ook dit jaar niet stilletjes voorbij zal gaan.

Introductieweek studenten

Ook voor de organisatoren van de El Cid, de introductieweek voor nieuwe studenten in Leiden, is het deze tijd veel nadenken en overleggen. 'Dat het niet door kan gaan is behoorlijk jammer, je hoopt op iets anders', zegt Reinout Spaans namens de El Cid.

'Het is wat het is. We zijn bezig met alternatieven te bedenken hoe we het nu vorm kunnen geven. Heel precies kan ik daar nog niet over vertellen. Het is wel de bedoeling dat er op een of andere manier een introductie komt om toch de zachte landing in het Leidse studentenleven mogelijk te maken', zegt Spaans. 'Er zullen ongetwijfeld virtuele onderdelen komen en daarnaast kijken we of er fysiek iets mogelijk is.'

Sinterklaasintocht: 'Wellicht via een interactieve film'

Peter Boelhouwer, organisator van veel grote evenementen in Den Haag, vindt dat het besluit van het kabinet duidelijkheid geeft. 'Dat klinkt raar, maar iedereen leeft tussen hoop en vrees. Dit besluit geeft duidelijkheid en nu kunnen we kijken naar wat we wel kunnen organiseren.'

Boelhouwer is onder andere organisator van de Sinterklaasintocht in Den Haag. 'We hebben al een korte brainstorm gehad over de vraag: hoe nu verder? Je hoopt op een fysieke aankomst maar voor hetzelfde geld kunnen we een interactieve film maken over de sint in de stad. Zodat kinderen thuis kunnen kijken hoe Sinterklaas aankomt en door de stad wandelt', vertelt hij. 'Het moet net even buiten de gebaande paden. Zo lang kinderen nog geloven dat Sinterklaas bestaat, kunnen we ze ook wel wijs maken dat hij een keer op een andere manier aankomt.’

Kerstmarkt: eenrichtingsverkeer en publiek spreiden

Ook voor de grote kerstmarkt midden in Den Haag ziet Boelhouwer kansen. 'Met eenrichtingsverkeer kun je bijvoorbeeld heel veel dingen doen.' Ook met de digitalisering is volgens de organisator veel mogelijk. 'Je kan kijken naar het inboeken van publiek op bepaalde momenten om het aantal bezoekers over meerdere dagen te verspreiden. Tussen alle nadelen zitten er veel voordelen, als je daar nou over gaat nadenken, vallen de nadelen allemaal wel mee', aldus Boelhouwer.

De coronacrisis raakt ook Boelhouwer zijn onderneming, maar toch blijft hij bezig. 'Je moet creatief zijn om je winkel draaiende te houden.' Een voorbeeld daarvan is dat hij advies geeft aan bijvoorbeeld scholen en horeca. 'Heel veel collega-organisatoren met mij zijn altijd bezig met publiekstromen. Dus kijk je op een andere manier naar uitdagingen.'

Gouda bij Kaarslicht gaat sowieso door

De organisatie van Gouda bij Kaarslicht laat weten dat de kaarsjesavond hoe dan ook door gaat, maar dan in aangepaste vorm. Hoe precies is nog onduidelijk. Gouda bij Kaarslicht is een jaarlijks evenement in december. 'We weten nu waar we aan toe zijn', zegt voorzitter Piet Zuidwijk. 'Dat helpt wel, omdat we nu kunnen kijken in welke vorm we de Kaarsjesavond gaan organiseren.' Zodoende is de organisatie druk in overleg.

De creativiteit van de organisatoren van grote evenementen is iets wat toegejuicht wordt door voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden en burgemeester van Leiden, Henri Lenferink. 'Laten we die creativiteit in de samenleving een beetje stimuleren', vertelt Lenferink tegen mediapartner Sleutelstad. 'Laten we vooral kijken welke onderdelen wél kunnen', zegt hij over het Leidens Ontzet. 'De grote evenementen komen als laatste pas aan bod. We hebben het coronavirus nu een beetje onder controle en we moeten het onder controle houden.'

