'Clubs top amateurvoetbal gaan niet voetballen zonder publiek'

De clubs in de top van het amateurvoetbal gaan niet voetballen wanneer dat zonder publiek moet gebeuren. Dat stelt voorzitter Mart Vergouwen van voetbalclub Katwijk na overleg met andere clubs in onze regio. 'Dat is een absolute no-go', zegt hij gedecideerd. Vergouwen zegt dat hij een rondje heeft gemaakt langs de collega-clubs op het hoogste niveau en dat de voorzitters van de teams in de Tweede Divisie er net zo over denken. 'Zij zeggen vrijwel allemaal dat we niet gaan voetballen zonder toeschouwers.'

Het kabinet maakte afgelopen week bekend dat voetbalcompetities in september weer kunnen starten, maar vanwege de coronacrisis mag daar - zoals het er nu naar uitziet - geen publiek bij zijn. 'Dat is absoluut niet waar we op hoopten', zegt Vergouwen. 'Ik kan me voorstellen dat mensen roepen: om toch te voetballen, doe het dan maar zonder publiek. Dat is voor ons, en voor andere amateurclubs op ons niveau, een absolute no-go. In ieder geval voor het eerste elftal niet.' Vergouwen reageert laconiek op het feit dat voetballen met publiek misschien nog wel een jaar lang niet kan. 'Dat zou zomaar kunnen.'

'Voetballen doe je voor je supporters, leden en sponsors,' vervolgt de voorzitter. 'Als dat niet kan, waarom zou je dan gaan voetballen?' Het niet willen voetballen zonder publiek heeft ook een financiële reden. 'We lopen de kantine-inkomsten helemaal mis. Dat zijn de enige inkomsten die we als club hebben, naast sponsors en de contributie. Die contributie proberen we zo laag mogelijk te houden voor onze leden zodat het voor iedereen te behappen is. De andere inkomsten moeten echt uit de kantine komen en uit de toeschouwers die bij het eerste elftal komen kijken. Als die wegvallen, is de kantine leeg en hebben we geen omzet en dus geen centen.'

Terugtrekken van sponsors

Volgens Vergouwen zullen sponsors zich daardoor ook terugtrekken. 'Die sponsors staan natuurlijk achter de club, maar die willen ook een leuke zaterdagmiddag hebben, maar als dat er niet is dan valt die gezellige dag ook weg en dan denk ik dat sponsors zeggen: sla mij maar een jaartje over.'

De voorzitter van de tweededivisionist ziet meer in het inrichten van het sportpark met de anderhalve meter-richtlijnen. 'Dan kunnen er tenminste nog mensen naar binnen.' Wat de voetballers zelf van het statement van de club vinden, weet Vergouwen niet.

Nog veel onduidelijkheden

De KNVB laat weten op korte termijn met een eigen 'routekaart' te komen, waarop alle data en fases richting 1 september zullen worden weergeven. 'Sommige zaken zijn nog niet helemaal helder of zeker', schrijft Jan Dirk van der Zee, directeur-bestuurder van het Amateurvoetbal bij de KNVB, in een brief. 'Zoals wat men precies verstaat onder spelen zonder publiek, wanneer de kantine open kan en of men gebruik kan maken van sanitaire voorzieningen. Wij gaan samen met NOC*NSF met de overheid in gesprek zodat we alles hopelijk snel helemaal duidelijk hebben.'

Jaap Paulsen, woordvoerder van de KNVB, laat in een reactie op de uitspraken van Vergouwen desgevraagd weten dat de bal stilleggen hem niet de oplossing lijkt. 'We moeten er wel naar luisteren, maar we willen met zijn allen terugwerken naar de normale situatie.' Volgens hem is de KNVB nog volop in overleg met de overheid. 'Er moet nog veel nader uitgezocht worden, we zijn in gesprek hoe we het in fases kunnen opbouwen.'

Sancties

Volgens Paulsen is de uitspraak van Vergouwen wel te begrijpen, kijkend naar het financiële aspect. 'De clubs krijgen het moeilijk als het bezoek wegblijft, maar je hebt ook het sportieve aspect nog.' De KNVB-woordvoerder heeft ook niet zo gauw een oplossing in huis voor het dilemma. 'Er wordt over gesproken. Er is niet gezegd dat het voetballen zonder publiek zo blijft. Dat moet stapsgewijs terugkomen.'

Ook vindt hij het iets te voorbarig om voor langere tijd bekend te maken dat publiek niet welkom is bij voetbalwedstrijden. 'Die brief van het kabinet heeft ons verbaasd omdat we in gesprek zijn.' Of er sancties worden genomen wanneer clubs weigeren te gaan voetballen? 'Dat is speculeren en vooruitlopen op zaken die net geroepen zijn. We moeten er gewoon met zijn allen over gaan praten en toewerken naar wat we allemaal willen.'