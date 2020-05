Nog even genieten voor liefhebbers warm lenteweer: maandag nog maar 11 graden

Voor zonliefhebbers is het vrijdag en zaterdag nog even genieten geblazen, want vanaf maandag doet de temperatuur weer een gevoelige stap terug. Vrijdag en zaterdag kan het in onze regio lokaal nog 23 graden worden, maandag is het nog maar 11 graden overdag. Dat vertelt onze weerman Huub Mizee.

'Het is vrijdag heerlijk weer. Er is wel wat hoge sluierbewolking binnengekomen. Maar de zon komt er goed doorheen. We hebben nog steeds een hogedrukgebied boven ons land, daardoor is het heel rustig weer. Het is in de middag 19 tot 22 graden. Langs de kust een beetje wind van zee, maar dat stelt niet zoveel voor', verwacht Mizee.

Vrijdag- op zaterdagnacht komt de temperatuur uit rond 9 graden. 'Dus ook in de nachten is het al wat zachter aan het worden', aldus de weerman.

Zaterdag volop zon

‘Zaterdag krijgen we flink wat zon, meer dan op vrijdag. Bij een matige noordoostenwind wordt het 20 tot 23 graden. Dat zijn voorlopig de hoogste temperaturen', vertelt Huub.

Op zondag gaat de glans er wel echt vanaf. 'Het is op Moederdag nog net te doen. In de loop van de middag en in de avond kan er hier en daar wat regen vallen. Met een behoorlijke wind uit het noordoosten. Het wordt nog wel 17 graden. In de nacht naar maandag dan komt de koude lucht onze kant op. Dan krijgen we echt een paar koudere dagen. Maandag wordt het nog maar 11 graden en is er meer bewolking. Maar in de loop van volgende week loopt de temperatuur weer op.'

