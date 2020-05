Mondkapjes met bierpullen, rolschaatsen of Delfts blauw: ontwerpster Deborah krijgt rare verzoeken

'Ik ben ontwerpster van stoffen en ik verkoop mijn stoffen ook. Iedereen in mijn omgeving weet dat natuurlijk. Dus toen woensdagavond bekend werd dat ze worden verplicht in het openbaar vervoer, kreeg ik via de buurvrouw het verzoek of ik een Delfts blauw mondkapje kon naaien van dezelfde stof als van de kussens', vertelt Deborah in het atelier naast haar woonkamer in Den Hoorn.

'Ik was er zelf eigenlijk niet opgekomen, maar ik vond het wel heel toepasselijk. Want in vliegtuigen worden ze ook verplicht.' Naar een handleiding hoefde ze niet lang te zoeken. Op internet zijn genoeg patronen en tutorials te vinden.

Mondmaskers met bierpullen en trekharmonica's

Nog voordat het Delfts blauwe mondkapje af was kwamen er meer verzoeken binnen. En niet alleen voor Delfts blauw. 'Er is een brandweerman die er een wilde met brandweermannetjes. Een vriendin doet aan rollerderby, zij wil graag mondkapjes met rolschaatsen erop', vertelt de ontwerpster. Ook kwamen er verzoeken binnen voor mondmaskers met bierpullen en trekharmonica's.

Toch kan Deborah niet van elke stof uit haar winkeltje zomaar een mondmasker naaien. Het moet namelijk geweven katoen zijn. Zelf had zij graag mondmaskers willen maken van een al bestaande stof met kabouters, maar dat bleek zogeheten Jersey te zijn, waarvan onder meer T-shirts zijn gemaakt. Die is hiervoor niet geschikt.

Voor iedere beroepsgroep een mondkapje

Omdat de verzoeken nogal onverwachts kwamen, heeft Deborah nog niet nagedacht over de praktische kant. Zij is ZZP'er en doet alles alleen en met de hand. Het is dus nog even de vraag of ze alle verzoeken kan inwilligen. 'Tot nu toe is het nog wel te behappen', zegt ze. 'Voordeel is dat het niet heel moeilijk is om ze te maken. Ik heb intussen een maniertje gevonden waarop ik het vrij vlot kan doen. Ik moet gewoon aan de bak, hard werken de komende week!'

Veel mensen vinden het vervelend om een mondmasker te moeten dragen. Deborah hoopt dat kapjes met vrolijke patronen en kleurtjes het allemaal iets dragelijker maken. Ook zou het leuk zijn als iedere beroepsgroep zijn eigen kapje zou hebben, zodat je in de tram kunt zien wat voor werk die persoon doet. En stiekem hoopt zij dat er nog een bestelling komt voor in het regeringsvliegtuig. 'Het zou toch leuk zijn als Maxima in het vliegtuig een Delfts blauw mondkapje zou dragen, passend bij de kussens.'

