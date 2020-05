Den Haag gaat 'flink gas' geven bij aanpak problemen in Duindorp

Een groot pakket aan maatregelen moet ervoor zorgen dat de sociale en maatschappelijke spanningen in de Haagse wijk Duindorp verminderen. Dat is hard nodig, aldus het stadsbestuur. 'Als we blijven doen wat we al deden zonder flink gas bij te geven houden we wat we nu hebben: een wijk waar het met de meeste mensen goed gaat maar waar een relatief kleine groep hardnekkige achterstanden heeft die onder meer tot uitdrukking komen in problematisch gedrag.'

Daarom moet het vertrouwen tussen overheid en bewoners worden hersteld, worden het onderwijs en welzijn in de wijk verbeterd, krijgen bewoners met veel problemen meer steun en wordt er veel steviger gehandhaafd door de politie. Dat staat in een groot plan voor de Haagse wijk dat stadsdeelwethouder Boudewijn Revis (VVD) en waarnemend burgemeester Johan Remkes vrijdag hebben gepresenteerd.

Het idee daarachter is dat het met het grootste deel van de inwoners van Duindorp prima gaat. Maar er is ook een kern van 400 huishoudens met problemen. Een nog kleiner deel werd door de bestuurders omschreven als 'raddraaiers'. Die laatste groep gaat ook stevig worden aangepakt, beloofden de wethouder en burgemeester. In het uiterste geval worden mensen buiten de wijk gehuisvest.

Speciale aanpak

De gemeenteraad dringt mede naar aanleiding van berichten over racisme in de wijk al een tijd aan op een speciale aanpak voor Duindorp. Daarom werden door de Haagse Hogeschool afgelopen periode veel gesprekken in de buurt georganiseerd. Bewoners konden tijdens die sessies vragen stellen en met ideeën komen.

Mede op basis daarvan is nu de conclusie dat Duindorp door jarenlange inzet inmiddels geen achterstandswijk meer is. Dat komt mede omdat er veel nieuwe woningen zijn gebouwd. Toch kan schijn ook bedriegen. 'Op het eerste gezicht lijkt het daarom best goed te gaan in de wijk. Maar dat positieve beeld is bedrieglijk. Door de goede scores van de nieuwe bewoners wordt minder zichtbaar dat er in de wijk ook een harde kern van gezinnen met meerdere problemen is op wie het bestaande beleid nauwelijks vat heeft weten te krijgen', aldus het stadsbestuur.

Lage opleiding

Het gaat dan om een paar honderd mensen met een lage opleiding en bijna geen kans op werk. Zij kampen soms met verslaving of hebben andere problemen. Die mensen hebben vaak ook een wantrouwen tegen de overheid en andere instanties én leven soms in bittere armoede.

De groep waarom het gaat ziet dat de wereld is veranderd. De traditionele manier van broodwinning is verdwenen, het dorpse karakter van de wijk staat onder druk. Mede daarom zijn deze mensen zich gaan terugtrekken en is het gevoel van 'wij tegen de rest van de wereld' ontstaan. Dat er bij een kleine groep sprake is van racisme komt ook voor een deel hieruit voort, schrijven de onderzoekers. 'Mensen met een migratieachtergrond automatisch worden geschaard onder de nieuwkomers.'

Dieper inzicht

Omdat er nu zo’n dieper inzicht is in wat er leeft in de wijk, is het ook hét moment om nu door te zetten, aldus burgemeester en wethouders. Daarvoor gaat een aparte 'stuurgroep' van het college die naast Remkes en Revis bestaat uit de wethouder Bert van Alphen (Welzijn) en Martijn Balster (wonen) zich daarmee bezig houden.

Die bestuurders beseffen dat dat niet makkelijk is. 'De relatie is nog broos en we moeten nog ervaren hoe groot de schade is die de gebeurtenissen voorafgaand en tijdens de laatste jaarwisseling hebben veroorzaakt.' Toch is de noodzaak dringend aanwezig. 'We staan op een kruispunt. Als overheid en bewoners volharden in de oude standpunten en de hakken in het zand zetten komen we de volgende jaren geen stap verder. Het blijft dan bij symptoombestrijding.'

Jaarwisseling

Remkes, in een toelichting op de plannen: 'Toen ik waarnemend burgemeester van Den Haag werd, had ik natuurlijk wel eens van Duindorp gehoord. In de aanloop naar de jaarwisseling heb ik me in de wijk verdiept. Mij staat nu scherp op het netvlies dat er heel veel mensen van goede wil wonen, maar die zich mede door de publiciteit ook gestigmatiseerd voelen. Toch is er aanleiding om voor de wijk een brede aanpak te ontwikkelen.'

Die bestaat onder meer uit het herstellen van de relatie tussen de gemeente en bewoners, die mede door die gang van zaken rond de vreugdevuren een extra klap heeft opgelopen. De bestuurders willen vaker de wijk in, praten met mensen, luisteren. Maar ook duidelijk grenzen stellen. Onderdeel daarvan is dat Balster ruiterlijk excuses heeft aangeboden voor stevige uitspraken die hij destijds als raadslid deed over Duindorpers. Ook komen er meer evenementen en plekken voor ontmoeting, vooral ook met nieuwkomers.

Volgende generaties

Een ander speerpunt is onderwijs en opvoeding. 'Cruciaal is dat achterstanden niet meer worden doorgegeven aan volgende generaties. Kinderen moeten in Duindorp kunnen opgroeien tot zelfstandige, redzame en verantwoordelijke volwassenen die de uitdagingen van hun tijd aankunnen.' Sociaal werk in de wijk wordt versterkt.

Verder komt er een speciaal programma voor gezinnen waar meerdere problemen spelen. Die families worden begeleid. Voor elke gezin komt er één hulpverlener die helpt de weg te vinden naar verslavingszorg, de schuldhulpverlening en de jeugdzorg. Ook wordt bekeken of mensen toch aan een baan kunnen komen.

Rauw randje

Het vierde punt is handhaving. Die wordt ook steviger, aldus het stadsbestuur. 'Een essentieel element van herstel van vertrouwen is dat voor alle bewoners duidelijk is welke regels er gelden, wie de baas is op straat en wat de gevolgen zijn van grensoverschrijdend gedrag. We begrijpen dat Duindorp een karaktervolle wijk met hier en daar een rauw randje is en dat de omgangsvormen in sommige straten anders zijn dan in de gemiddelde woonwijk. We willen ook niet met gestrekt been elk incident in. Maar het kan niet zo zijn dat de regels en wetten die we als samenleving met elkaar hebben afgesproken in Duindorp niet van toepassing zijn.'

Remkes: 'Het hoeft geen gemiddelde woonwijk van Nederland te worden, maar één ding staat wel vast. De regels die in de rest van Nederland en Den Haag gelden, gelden ook hier. Er kan geen sprake zijn van een vrije republiek Duindorp.'

Duindorp is een overzichtelijke wijk die aan drie kanten wordt omgeven door duingebied. Aan de vierde kant vormen het afwateringskanaal en de nieuwbouw op het voormalige Norfolkterrein de grens. Er staan ongeveer 2800 woningen in de wijk, waarvan meer dan de helft sociale huurwoningen. De verhuismobiliteit is laag. Het totale aantal bewoners bedraagt circa 6000. Daarvan is 83% van autochtoon Nederlandse herkomst.

LEES OOK: Analyse: Hoe Duindorp zorgt voor politieke verdeeldheid