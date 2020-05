N11 drie weekenden afgesloten voor verkeer

De weg wordt vrijdagavond afgesloten tussen de af- en toerit van de A4 en Alphen-Oost (N207). Ook wordt er gewerkt aan de N11 tussen de N459 en de aansluiting met de A12. De wegafsluiting duurt tot maandagochtend 05.00 uur.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het vervangen van asfalt, het aanbrengen van voegovergangen en het repareren van viaducten.

Omleidingen

Rijkswaterstaat heeft omleidingsroutes ingesteld voor autoverkeer. Vanuit Leiden wordt verkeer richting Alphen aan den Rijn en Bodegraven aangeraden om de A4 richting Den Haag te volgen en via het Prins Clausplein om te rijden over de A12. Vanuit Amsterdam kunnen automobilisten richting Alphen aan den Rijn het beste omrijden via de N207.

Ook volgend weekend en het eerste weekend van juni is de N11 deels afgesloten. In het weekend van 15 mei is de weg dicht tussen de Burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude en Alphen aan den Rijn-Oost (N207). In het weekend begin juni is de weg dicht tussen de Burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude en afrit Alphen aan den Rijn-Centrum.