Verlaten Velden: Terug naar 2012, feest op sportpark Houtrust

De voetbalvelden liggen er sinds half maart verlaten bij. De competitie is noodgedwongen vroegtijdig beëindigd en het wachten is op het moment dat er weer gejuicht kan worden vanaf de tribunes. Omroep West doet een rondje langs de verlaten velden van de voetbalclubs uit onze regio. Een mooie manier om nog even na te genieten van de tijden dat de tribunes nog vol zaten. Vandaag: Sportpark Houtrust op Scheveningen.

Houtrust kent een rijke historie, het oude stadion werd in 1910 gebouwd en was ooit de thuishaven van Holland Sport. In 1913 was Houtrust zelfs het decor van een interlandwedstrijd tussen Nederland en Engeland. De wedstrijd werd met 2-1 gewonnen door Oranje.

Vanaf 1973 is SVV Scheveningen de vaste bespeler van Houtrust. Er werden successen gevierd, zoals het kampioenschap in de hoofdklasse A in 1994 onder leiding van trainer Martin Jol.

Kampioen in hoofdklasse B

Het laatste kampioenschap vierde Scheveningen in 2012 op Houtrust. De wedstrijd in eigen huis tegen Excelsior Maassluis moet gewonnen worden door de ploeg van trainer John Blok. Scheveningen was oppermachtig en veegde Maassluis met 4-0 van de mat. Scheveningen werd daarmee kampioen in de hoofdklasse B.

In de maand mei publiceert Omroep West iedere week beelden van een verlaten sportpark. Zaterdag lees je op onze site in de app een verhaal met FC Lisse-trainer Robbert de Ruiter, die door het coronavirus door de achterdeur afscheid heeft genomen van zijn club.

