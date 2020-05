Reserveringen bij restaurants stromen binnen: 'Twee minuten na Rutte ging de telefoon al'

Tom Holswilder van Koetshuis de Burcht in Leiden was overweldigd door alle reacties. 'De premier was nog bezig met zijn persconferentie toen mensen me al gingen bellen', vertelt hij. 'Ik kreeg meteen appjes: yes we mogen weer, reserveer je gauw een tafeltje voor me? De warmte die je krijgt van je vaste gasten is enorm.'

Dat is een hart onder de riem voor Tom en zijn vrouw in deze lastige tijd. 'Het is super om dat mee te maken. Wat een warme stad is Leiden', zegt Tom.

Vijftig reserveringen

Hoewel ze niet kunnen wachten om weer open te gaan, blijft het lastig. 'We hebben al vijftig reserveringen staan, maar we moeten even kijken hoe we dat gaan plaatsen.'

De komende tijd gaat Tom met zijn personeel aan de slag om alles volgens de richtlijnen zo coronaproof mogelijk te maken. 'We gaan alle mensen die wilden reserveren dan terugbellen of ze terecht kunnen.'

Na twee minuten de eerste reservering

Ook bij café restaurant Leopold en café Berger in Den Haag liep het deze week storm. 'Het mooiste was dat om 19.13 uur de eerste reservering binnenkwam, twee minuten nadat officieel gezegd werd dat we per 1 juni open zouden mogen', vertelt bedrijfsleider Bas Swillens. 'Mensen kunnen niet wachten om te komen.'

De teller staat voor de eerste vijf dagen van juni volgens Swillens op 38 aanvragen voor in totaal 305 personen in café restaurant Leopold en 19 aanvragen voor café Berger. 'Er is nog veel onduidelijkheid over de uiteindelijke richtlijnen, of we het kwijt kunnen heeft daar mee te maken.'

Protocollen liggen klaar

De protocollen en werkwijzen om weer open te gaan, liggen klaar. 'Qua aanpassingen zijn we er deels klaar voor, enkel is het zo dat het Plein voor onze deur nog opengebroken wordt om alles te egaliseren dus wij kunnen nog niet alles afronden', vertelt Swillens. Zo moeten er op het terras nog aanpassingen gedaan worden.

Ze kunnen in elk geval niet wachten om weer open te gaan. 'We zijn heel blij dat we ons eigen beroep weer kunnen uitoefenen.'

Op het terras van café restaurant Leopold zullen nog aanpassingen worden gedaan | Eigen foto

Hoge piek op reserveringswebsite

Ook reserveringswebsite TheFork ziet een stijging van het aantal reserveringen op haar website sinds de persconferentie. 'We zien een positieve ontwikkeling in het feit dat mensen weer uit eten willen gaan en dat restaurants weer gasten kunnen verwachten per 1 juni', zegt directeur Joyce Teune.

In Den Haag is het aantal reserveringen bijvoorbeeld met 11 procent gestegen ten opzichte van vorige week. Landelijk kreeg de website in de afgelopen dagen duizenden reserveringen binnen. 'Een kanttekening is wel dat we maar op dertig procent van de reserveringen zitten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Er zijn natuurlijk nog veel consumenten die het spannend vinden om uit eten te gaan.'

Maatregelen afwachten

'Consumenten willen eerst zien welke maatregelen restaurants hebben doorgevoerd om de hygiëne en veiligheid te waarborgen.' Dit komt uit het onderzoek van TheFork waarbij negentig procent van de respondenten dit aangaf.

Ook zien ze dat mensen vaak dichter op de datum hun reserveringen plaatsen. 'De verwachting is dat hoe dichter we bij de openingsdatum 1 juni komen, des te meer reserveringen er geplaatst zullen worden', zegt Teune.

Open onder voorwaarden

Vanaf 1 juni mogen terrassen met zitplaatsen waarbij anderhalve meter afstand gehouden kan worden weer open. Ook restaurants en cafés mogen dan weer open, maar wel onder strikte voorwaarden.

Zo mogen er maximaal dertig personen inclusief personeel binnen zijn, moet iedereen anderhalve meter afstand kunnen houden en moeten bezoekers reserveren. Wie verkouden of ziek is, moet uiteraard thuisblijven.

Als het virus onder controle blijft, wordt het maximum aantal bezoekers per 1 juli uitgebreid naar honderd.

