Kijk hier de herdenking van de Slag om de Residentie

De herdenking gaat dit jaar, vanwege de coronamaatregelen, anders. Geen veteranen, geen publiek maar er wordt wel bij de Slag om de Residentie stilgestaan. Er zijn toespraken, er worden kransen gelegd en zangeres Emma Brown zorgt samen met een hoornblazer van de Koninklijke Landmacht voor de muzikale omlijsting.

Hier kan je de herdenking van de Slag om de Residentie volgen.

Via deze livestream kan iedereen de Slag om de Residentie herdenken, en stilstaan bij wat er op 10 mei 1940 in en om Den Haag gebeurde.

Bombardement Nieuwe Alexanderkazerne

Net na 04.00 uur op die dag bombarderen jachtbommenwerpers het Legerkamp Waalsdorp en de naastgelegen Nieuwe Alexanderkazerne aan de Oude Waalsdorperweg. In de twee kazernes komen 137 militairen om het leven en raken minstens 150 soldaten gewond. Ook ruim honderd paarden van de Cavalerie overleven de aanval niet.

Schade na het Duitse bombardement op de Nieuwe Alexanderkazerne | Foto: NIMH

Niet veel later worden er in verschillende golven parachutisten op de vliegvelden gedropt. Nederlandse militairen doen wat ze kunnen en verstoren soms de operatie maar de Duitsers krijgen de vliegvelden in handen. Nederlandse troepen kunnen wel voorkomen dat de Duitsers verder Den Haag in trekken.

Tegenaanval

Enkele uren later begint het Nederlandse leger een tegenaanval om de veroverde vliegvelden weer in te nemen. Ze beginnen in Ypenburg. Ze zijn zwaar in de minderheid en hebben alleen munitie die is buitgemaakt op de Duitsers. Toch slagen de Nederlanders erin het vliegveld te beschieten. De Duitsers hebben daar geen antwoord.

Een zwaar beschadigd Duits toestel op Ockenburg | Foto: NIMH

Nederlandse troepen slagen erin om het vliegveld te bereiken en de aanval door te drukken. In de gevechten die volgen moeten veel Duitse soldaten zich overgeven.

Ook vliegveld Ockenburg wordt door de Nederlanders teruggepakt. De Duitsers kunnen niet anders dan vluchten. Een aantal wordt krijgsgevangen gemaakt. Als de Nederlanders de opdracht krijgen de aanval te staken, trekken de parachutisten door richting Rotterdam.

