Sander Verheijen met zijn thrillerdebuut genomineerd voor Gouden Strop

Sander is blij met de nominatie. 'Het voelt als ultiem bewijs dat ik iets heb gemaakt wat goed genoeg is. Ik heb heel veel goede reacties gekregen van boekhandelaren die enthousiast zijn over het verhaal. Thomas Acda had het boek in één keer uitgelezen en daardoor een nacht niet geslapen. Maar dat een jury uiteindelijk uit, ik geloof, tachtig boeken vijf boeken kiest en daar zit jouw boek tussen, daar ben ik wel heel trots op', zegt Sander Verheijen.

The Great Hack

De Macht van K. gaat over de jonge Tim Turner die bij een it-bedrijf in Washington gaat werken. Hij krijgt een megasalaris en een mooi appartement vlakbij het Witte huis. Tim Turner wordt door iemand getipt dat er iets niet klopt in het bedrijf en gaat op onderzoek uit.

Uiteindelijk moet Tim vluchten en vertrekt hij naar Den Haag, waar hij een nieuw leven wil opbouwen. Sander liet zich inspireren door de Netflix-documentaire The Great Hack, over het misbruiken van data.

Thriller

'Het is een thriller met waargebeurde feiten, maar het is van begin tot eind bedacht,' zegt Sander. Ook de locaties in Washington en in Den Haag. 'In Den Haag zou je van plekken kunnen denken: Oh ik denk dat dat het is. Maar dat is het niet, want ik heb het allemaal bedacht', zegt de schrijver uit Lisse.

Vorig jaar won Samantha Stroombergen, die ook uit de bollenstreek komt, de Gouden Strop met het boek De Witte Kamer. Dit jaar zijn naast Sander Verheijen ook Dominique Biebau met Russisch voor beginners , Donald Nolet met het boek Hoek, Façade van Esther Verhoef en De Taak van Robert Pollack genomineerd.

Het is nog een weekje nagelbijten, op 20 mei is de dag van de uitreiking van De Gouden Strop.

