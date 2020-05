West Sport Archief: Lisse van net niet degraderen naar kampioen in de Hoofdklasse A

In de maanden mei en juni duikt Omroep West het archief in om wekelijks een historisch moment van de afgelopen jaren naar voren te halen. Deze week gaan we terug naar mei 2001. FC Lisse wordt afdelingskampioen in de hoofdklasse A door met 2-5 van Noordwijk te winnen.

Het betekent voor FC Lisse haar tweede kampioenschap op het hoogste amateurniveau in de geschiedenis van de club. Daarnaast is het ook een opvallende prestatie, want een seizoen eerder speelde de Bollenstreekclub nog promotie/degradatiewedstrijden om in de hoofdklasse te blijven. Na een bloedstollende penaltyserie werd toen afgerekend met Marken.

Het kampioensduel wint FC Lisse door doelpunten van Robert Hoever (3x), Jerrel Linger en Edwin de Graaf. Laatstgenoemde kende in 2000/2001 en sterk seizoen en zag dat beloond worden met een profcontract bij RBC Roosendaal. Later zou hij nog uitkomen voor Feyenoord, ADO Den Haag, NAC Breda, Hibernian FC en Excelsior. In 2012 keert De Graaf weer terug in op sportpark Ter Specke.

Slechts vier nederlagen

In het seizoen 2000/2001 blijft Lisse achtervolgers Ter Leede, Scheveningen en Katwijk voor. In totaal verliest Lisse dat seizoen slechts vier van de 26 wedstrijden. Met Jerrel Linger heeft Lisse ook een speler in de top van het doelpuntenklassement dat seizoen.

