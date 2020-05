'Zonder publiek voetballen? Ik vind er geen klote aan!'

'Ik vind er geen klote aan als we zonder fans moeten gaan spelen', zegt Katwijk-aanvoerder Robbert Susan duidelijk. 'Misschien zijn wij een beetje verwend hier in de Bollenstreek, maar bij ons staat er natuurlijk altijd een hoop publiek langs de lijn.' Katwijk trekt bij thuiswedstrijden gemiddeld duizend man naar het sportpark. Als rivalen Quick Boys en Rijnsburgse Boys op bezoek komen, dan loopt dat aantal richting een veelvoud.

'Voetballen doe je in eerste instantie voor je supporters, je leden en de sponsors', is Vergouwen van mening. 'Maar ja, als die er niet zijn, waarom zou je dan gaan ballen?' 'Ik snap heel goed dat hij dit zegt', zegt Susan. De aanhang, en dan vooral de fanatiekelingen, geven de spelers volgens Susan 'een boost' op het veld. 'Onze Katwijk-supporters zijn knettergek. Maar dat maakt het wel heel leuk.'

'Het geeft jeu aan een wedstrijd'

'Ze zorgen altijd voor sfeer. Of we nou bij - met alle respect - Jong FC Volendam voetballen, waar verder niemand zit, dan zijn er bij ons wel weer vijfhonderd fans die de bus in stappen. Dat maakt het wel speciaal. Je krijgt een bepaalde boost in dat veld. Ze maken je gek, ze schreeuwen wat tegen je en dat geeft wel een beetje jeu aan een wedstrijd. Het is gewoon niet leuk zonder hen.'

De KNVB heeft laten weten dat het nog aan het onderzoeken is hoe alles straks moet gaan verlopen. Zou anderhalve meter afstand op de tribunes bijvoorbeeld een optie zijn? Susan denkt van niet. 'Dat zou natuurlijk mooi zijn. Ik ben geen deskundige en ik heb er ook zeker niet voor geleerd. Maar ik geef altijd het voorbeeld: als wij tegen IJsselmeervogels in de laatste minuut de winnende maken, dan weet ik honderd procent zeker dat iedereen over elkaar heen duikt. Dan ontstaat er een stukje ontlading waarbij niemand aan het coronavirus denkt. En dat is geen optie denk ik.'

Duitsland

Susan gaat met veel belangstelling naar Duitsland kijken, waar de hoogste voetbalcompetities half mei weer hervat gaan worden, zonder publiek. 'Ik denk dat de kijkcijfers de eerste twee weken enorm zijn. Iedereen wil lekker een potje kijken. Als het slecht weer is, dan zet ik de televisie ook zeker wel even aan. Maar ja, is dat leuk? Ik kan mij een Europa League-wedstrijd herinneren waarbij de thuisploeg een straf had en geen supporters binnen mocht laten. Ja, daar is niks aan.'

'Ze kunnen spandoeken ophangen, geluidsinstallaties maken, maar het haalt gewoon de hele sfeer weg. En dat is toch voor een groot deel heel bepalend in het voetbal.'