Wat doet dat vliegtuigje dat maar heen en weer vliegt boven de regio?

Het is piloot Samuel Jenny die deze weken achter de stuurknuppel van het toestel zit. 'We maken luchtfoto's en die worden gebruikt om 3D-modellen te fabriceren', vertelt hij. 'In dit gebied zijn we al ongeveer een maand bezig en dat gaat nog wel even duren ook.' Jenny heeft het over het gebied tussen pak 'm beet Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Lelystad en alles wat daar tussen zit.

Het vliegtuigje wordt regelmatig gespot door mensen in onze regio. Zo was de PH-LAW, dat is het registratienummer van het toestel, woensdag veelvuldig te zien en te horen tussen Pijnacker-Nootdorp en Zoeterwoude/Hazerswoude.

Dat heen en weer vliegen ziet er vanaf de grond dan ook wat gek uit. 'We maken lijnen van zo'n honderd meter naast elkaar en elke lijn die we vliegen is tussen de tien en de twintig kilometer', legt piloot Jenny uit. In het vliegtuigje zitten meerdere camera's: aan de zijkanten en aan de onderkant. 'Die maken elke seconde tegelijk een foto. Op die manier hebben we alle hoeken gedekt.'

Volgens Samuel Jenny wordt er bewust gekozen om in deze voorjaarsmaanden te fotograferen. 'We willen bladeren op de bomen hebben. Groene bomen, niet dat ze winterkaal zijn. Daarom doen we dit dus van april tot eind september.'

Vrijdagmiddag vloog Jenny tientallen keren heen en weer tussen Den Haag en Leiden:

Bron: Flightradar24

Op de vraag of het een lastige klus is, reageert vlieger Jenny lachend. 'Nee joh, gewoon rechtdoor vliegen.' Hij snapt overigens wel dat hij en zijn collega - ze vliegen altijd met z'n tweeën - worden opgemerkt. 'We vliegen natuurlijk niet zo hoog en we maken ook lawaai.' En dat valt extra op nu mensen veel thuis zijn.

Het blijft onduidelijk voor wie de 3D-modellen uiteindelijk zijn. Google zegt er in ieder geval niets mee te maken te hebben. De piloot vliegt zelf voor het Duitse AFOC. 'En de opdracht komt van ons moederbedrijf', zegt hij. 'Wat hierna met de beelden gaat gebeuren, weet ik niet. Ik wil het ook niet weten.' Wél weet Jenny te vertellen dat de 3D-modellen te zien zullen zijn op verschillende mobiele applicaties.

Tussen Den Haag en Rotterdam

Ga je dit weekend nog de lucht in? 'Jazeker', zegt de piloot. 'Zo lang het niet mistig is of regent, vliegen we. Waarschijnlijk zien en horen mensen ons de komende dagen ergens tussen Den Haag en Rotterdam.'

En voor wie bang is dat hij of zij straks ongewild, liggend in de tuin in bijvoorbeeld zwembroek of bikini, op een 3D-afbeelding poseert: geen zorgen, belooft Jenny. 'Uiteindelijk is er niets herkenbaars te zien. Mensen, auto's en andere dingen worden met de computer weggehaald. Niemand is te herkennen.'