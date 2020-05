Coronavirus: 63 nieuwe doden

De belangrijkste punten op dit moment:

Het aantal doden door het virus is gestegen met 63 naar 5422

RIVM: 'Virus gaat vaker terugkomen'

Het aantal coronapatiënten op de intensive care daalt met 20 tot 564

Remkes: iedereen met corona-klachten in Haaglanden kan per 1 juni worden getest

Bibliotheken gaan weer open, maar nog niet allemaal

Druk in Leiden en bij Zevenhuizerplas

Op verschillende plekken in de regio is het zaterdagmiddag lastig om anderhalve meter afstand van elkaar te houden.

Officiële dodental coronavirus stijgt met 63

Het officiële dodental door het coronavirus is met 63 gestegen. Sinds het begin van de uitbraak zijn zeker 5433 mensen overleden die besmet waren met het virus. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 58. De cijfers zijn niet helemaal actueel, omdat overlijdens en opnames soms pas na een paar dagen worden doorgegeven aan het RIVM. Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg naar 42.382. Dat zijn er 289 meer dan op vrijdag. Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

Van Dissel: 'Virus gaat vaker terugkomen'

RIVM-kopstuk Jaap van Dissel verwacht dat de samenleving in de toekomst vaker met het coronavirus te maken zal krijgen. 'Het is niet een virus dat je op korte termijn kwijtraakt in een land als Nederland, met zoveel internationale contacten', zegt hij in een interview met NRC.

Van Dissel heeft nog altijd vertrouwen in de het Nederlandse beleid en de aangekondigde v ersoepeling van de maatregelen, maar vindt niet dat het einde in zicht is. 'We hebben nu de eerste fase opgevangen, nu gaat het erom hoe je dat voortzet.'

Rode Kruis: blijf rekening houden met ouderen

Ruim de helft van de ouderen is bang om het coronavirus op te lopen. Dat zegt het Rode Kruis op basis van onderzoek. Veel 70-plussers gaan volgens dat onderzoek liever niet naar buiten of zijn bang om boodschappen te doen, omdat ze vrezen dat mensen te dichtbij komen. De hulporganisatie roept daarom op om rekening te blijven houden met ouderen, ook nu de coronamaatregelen worden versoepeld.

ADO bedankt supporters 'in stille strijd'

Onder het mom 'Achter elkaar. Voor ons voetbal' bedankt ADO Den Haag de supporters voor hun steun het afgelopen seizoen. Supporters wordt ook gevraagd, ondanks de 'stilte op het veld en in het stadion', achter de club te blijven staan. 'En als je het nodig heb, staan wij achter jou.' De brief is niet alleen van ADO, maar is van alle clubs in het betaald voetbal voor alle Nederlandse voetbalsupporters.

Derde vliegtuig uit Marokko aangekomen in Nederland

In de nacht van vrijdag op zaterdag is opnieuw een vliegtuig uit Marokko in Nederland aangekomen. Het toestel kwam rond 1.10 uur aan op Schiphol en was vertrokken uit Casablanca. Het is de derde repatriëringsvlucht uit het Noord-Afrikaanse land. Aan boord waren zo'n driehonderd passagiers. In Marokko zitten nog zo'n 2100 Nederlanders vast. Met een eerdere vlucht kwam de Haagse zangeres Anouk al terug naar huis.

Iedereen met corona-klachten in Haaglanden kan per 1 juni worden getest

Iedereen in de regio Haaglanden die corona-klachten heeft, kan zich per 1 juni laten testen, schrijft waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag in een brief aan de gemeenteraad over de laatste stand van zaken over de coronacrisis. De uitslag van de test is binnen 24 uur bekend. Op dit moment kunnen mensen die in het onderwijs en kinderopvang werken én gastouders zich ook al laten testen. Mantelzorgers kunnen dat vanaf 18 mei laten doen.

'De hoeveelheid uitgevoerde testen in de veiligheidsregio Haaglanden is één van de grootste in heel Nederland en zal de komende weken nog flink uitgebreid worden naar uiteindelijk 2.000 per dag. Voor deze groei worden de komende weken nieuwe testlocaties ingericht en wordt menskracht aangetrokken', schrijft Remkes. Eerder deze week verklaarde minister Hugo de Jonge (CDA, volksgezondheid) al dat het streven is om iedereen die klachten heeft in juni te kunnen testen. Voor mensen die in Haaglanden wonen kan dat dus direct al aan het begin van volgende maand.

Wanneer gaat jouw bibliotheek weer open?

Hoewel de deuren vanaf komende maandag weer geopend morgen worden, gaan niet alle bibliotheken in de regio direct op de eerste dag weer open. Veel bibliotheken zijn nog druk bezig met het nemen van maatregelen om boeken veilig uit te kunnen lenen en hebben daarom wat meer tijd nodig. De bibliotheken die wel open gaan, hebben vaak aangepaste openingstijden en er mogen maar een maximaal aantal personen tegelijk in het gebouw zijn. Omroep West maakte een inventarisatie van de heropeningsdata van de bibliotheken in de regio.

Eigen vak voor leerkracht op schoolplein

Nu de basisscholen maandag na acht weken weer open gaan, worden overal manieren bedacht om aan alle regels te voldoen. Zo ook op basisschool De Windroos in Alphen aan den Rijn. In onderstaande video laat directrice Nina Baldini zien welke maatregelen er op haar school zijn genomen.