Weer auto uitgebrand in Leidschendam-Voorburg

In de nacht van vrijdag op zaterdag is in Leidschendam-Voorburg weer een auto uitgebrand. Het gaat om een bestelbus die geparkeerd stond op de Veurse Achterweg. Even later vloog in de buurt, aan de Prinsenhof, ook een container in brand. De politie onderzoekt of de twee branden met elkaar te maken hebben.

Leidschendam-Voorburg wordt al enige tijd geteisterd door autobranden. Woensdag ging aan dezelfde straat ook al een auto in vlammen op. De bestelbus is het negende voertuig dat in brand vloog. De politie kijkt dus of deze brand en die in een container iets verderop wat met elkaar te maken hebben. Een woordvoeder zegt te hopen dat getuigen zich melden.

Burgemeester Tigelaar van Leidschendam-Voorburg zegt over de branden: 'Dit is niet te tolereren'. Het zorgt ook voor onrust onder de bewoners. Inmiddels zijn er allerlei maatregelen aangekondigd die een eind moeten maken aan de reeks autobranden.

Vorig jaar raak in Voorburg

De reeks autobranden woedt nu in Leidschendam. Vorig jaar was het geruime tijd onrustig in de andere kern van de gemeente: Voorburg. In een poging de onrust toen te beteugelen werden drie verdachten aangehouden.